Ciudad de México.- Algo que millones de personas aprendieron durante el confinamiento de los años 2020 y 2021 es que, pasar mucho tiempo, encerrado, con un grupo de personas, puede llegar a ser extremadamente estresante, es por ello que no es de extrañarse que luego de 5 semanas, los ánimos hayan comenzado a elevarse en La Casa de los Famosos México, donde las discusiones son cada vez más frecuentes.

Como algunos recordarán, el pasado viernes, 7 de julio, hubo una fiesta con temática de Moulin Rouge, donde ocurrieron muchas cosas, entre ellas se puede mencionar la pregunta incómoda que Poncho De Nigris le hizo a Paul Stanley sobre una misteriosa bolsa que se cayó en el foro de grabación mientras Mario Bezares bailaba El gallinazo; pero este no fue el único momento de tensión que se vivió durante la celebración.

Las copas no siempre son buenas compañeras, sobretodo cuando se está hablando de una fiesta que es transmitida por televisión a nivel nacional. Y es que, durante la celebración, Barby se habría dado algunos besos con Wendy Guevara, Nicola Porcella, Jorge Losa y Apio Quijano. Al día siguiente, Sergio retomó el tema y le mencionó a la boxeadora lo que había hecho, cosa que no fue bien recibida por la atleta.

Y es que Barby se habría encargado de negar absolutamente todos los besos que tuvo durante la noche anterior, a excepción del de Wendy Guevara, a lo que Poncho respondió: "Está grabado", esta declaración no convenció a la boxeadora, quien afirmó que cuando todos salgan y vean la grabación notarán que ella no se besó con nadie. Es entonces que Mayer interviene y resalta que le agarró los glúteos a Nicola varias veces: "Le agarraste el cu... a Nicola como seis veces, pasabas y así".

Esto desató la furia de Barby, quien no dudó en responder de manera agresiva, pidiéndole a Sergio que dejara de decir "pend...", también agregó que no quería discutir con él, ya que, ella conocía su forma de ser y sabía que la atacaría para horas después ir a pedirle una disculpa, cosa que ya había hecho con anterioridad con Bárbara Torres, por lo que aseguró que no discutiría con él, pese a que ya lo estaba haciendo.

"Te voy a decir una cosa Sergio, con todo el respeto que me mereces y con todo el respeto que me merezco, ya no digamos pend... Lo único que voy a hacer es mejor quedarme callada y darme la vuelta porque no me voy a poner a discutir con una persona ni me voy a bajar a ese nivel. Simplemente cuidemos lo que decimos porque tampoco se trata de eso. Y te he visto que ahorita dices las cosas y al ratito 'discúlpame'. Conmigo no, y prefiero evitar por respeto a sus canas, señor, quedarme callada".