Ciudad de México.- Como cada domingo, este 9 de julio La Casa de los Famosos México sufrió una nueva baja al tener que abandonar el reality show uno de sus habitantes. Para la quinta semana del programa de Televisa fueron nominados Emilio Osorio, Paul Stanley, Sergio Mayer y 'Barby' Juárez; sin embargo, el actor Jorge Losa salvó por segunda ocasión a la boxeadora, quien tuvo 10 puntos de sus compañeros a favor de su salida.

En su explicación, Losa aseguró que su decisión de salvar a 'Barby' se debe a que busca "sentir, percibir por dónde van las energías, por dónde va un poco todo". Por su lado, Paul Stanley tuvo 8 puntos(1 punto de Apio Quijano; 2 de Poncho; 1 de Wendy Guevara; 1 de Nicola; 2 de Sergio Mayer; y 1 de Emilio). Asimismo, Sergio Mayer acumuló 6 puntos en total (2 de 'Barby'; 2 de Paul Stanley; y 2 de Jorge Losa). Por último, Emilio Osorio recibió 3 puntos (2 de Bárbara; y 1 de 'Barby').

Cuando llegó el momento de la verdad, gracias a la decisión del público, Sergio Mayer fue salvado. La conductora Galilea Montijo, quien conduce el programa, anunció que los dos participantes restantes debían entrar a "La puerta de la gran decisión", para saber quién abandonaría el reality show, dejando a Stanley fuera. Paul se convirtió en el primer hombre en abandonar la casa, pues en las primeras cuatro eliminaciones fueron solo mujeres.

Todos los participantes:

‘Barby’ Juárez

Paul Stanley (Eliminado)

Raquel Bigorra (Eliminada)

Emilio Osorio

Wendy Guevara

Poncho De Nigris

Fernanda Quiroz 'Ferka' (Eliminada)

Sofía Rivera Torres (Eliminada)

Nicola Porcella

'Apio' Quijano

Marie Claire Harp (Eliminada)

Jorge Losa

Sergio Mayer

Bárbara Torres

Desmienten lista de eliminados

La semana pasada, Raquel Bigorra se convirtió en la cuarta expulsada de La Casa de los Famosos, pero su salida no tomó a nadie por sorpresa; incluso era algo que ya se esperaba pues había sido anunciada hace unos días en una presunta lista que circuló en redes sociales, y en la que se revelaban el orden en el que todos los famosos irían saliendo. Ante esta noticia, la productora Rosa María Noguerón afirmó que la lista es falsa y que todo es mera especulación.

"La lista filtrada es completamente falsa, no hay nada arreglado y ustedes lo han visto con el voto". No obstante, la salida de Raquel Bigorra y Ferka, como lo marcaba la lista, ha hecho que mucha gente no crea en la pulcritud del programa que se basa en la votación del público. Por ello, Noguerón aseguró que en algún momento es muy probable que la lista llegue a coincidir con lo que pasa en la realidad:

"Todo el mundo puede especular al tener como socios a las redes sociales que potencian el éxito de un proyecto como éste; es bien importante que consideren que la gente puede especular y a veces las especulaciones coinciden". Además, fue tajante al asegurar que en el reality no se juega con el voto del público, además de que detrás del programa hay quienes se encargan de verificar que todo sea legal y que no se llegue a "meter mano".

Fuente: Tribuna