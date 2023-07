Hermano de Marie Claire Harp es víctima de la delincuencia; lo encañonaron para robar sus pertenencias

Comparta este artículo

Tizayuca, Hidalgo.- Lamentablemente, el tema de la delincuencia en la República Mexicana es un tema de suma importancia, puesto prácticamente cualquier ciudadano que salga a ganarse el pan, se tiene que exponer al riesgo de ser asaltado en el camino, tal y como le ocurrió recientemente al hermano de la estrella de La Casa de los Famosos México, Marie Claire Harp, quien fue emboscado tras acudir a dar un show en Tizayuca, Hidalgo.

El aspirante a cantante, conocido como Jean Pierre Harp, narró lo ocurrido en exclusiva para el medio TV Notas, donde contó que, recientemente lanzó su nuevo tema, Destrampe, el cual estrenó junto a Ian García, con quien compone el grupo Ian Pierre, por lo que ha estado dando promoción a esta canción. Hace unos días el dúo fue contratado para presentarse en un recinto de Tizayuca, Hidalgo, aunque las cosas no salieron según lo esperado.

Historias de Jean Pierre Harp promocionando el concierto de Tizayuca, Hidalgo

Según declaraciones del cuñado de José Manuel Figueroa, él e Ian terminaron su show y salieron del sitio a las 18: 30 horas, por lo que se prepararon para regresar a la Ciudad de México; sin embargo, en el camino, un auto se les cerró para impedir su camino, afortunadamente, Jean Pierre logró esquivarlo y se metió por una de las calles aledañas. Si bien, la experiencia fue aterradora, la pareja intentó restarle importancia y buscaron un lugar para detenerse a comer.

Después de unos minutos llegaron a un lugar, por lo que decidieron descender del auto, fue entonces que unos sujetos lo encañonaron con una pistola y los amenazaron para entregaran sus pertenencias, entre las que se encuentran sus celulares y carteras. Este evento habría sido duro para el hermano de Marie Claire, puesto asegura que luego de ello perdió su tranquilidad de salir a la calle.

"Luego de que nos fuimos por otro lado. Nos paramos en un puesto de comida, ya que teníamos mucha hambre. Y de repente, cuando íbamos bajándonos del carro, unos tipos se nos acercaron y nos encañonaron con unas pistolas y nos pidieron nuestras cosas. Nos quitaron todo, los celulares, carteras y lo más importante nuestra tranquilidad par andar en la calle".

Los periodistas TV Notas cuestionaron a Jean Pierre sobre si ese automóvil era el mismo que lo persiguió en primera instancia, pero éste respondió que no estaba seguro, ya que no le prestaron demasiada atención. Posteriormente le preguntaron sí pensaba en denunciar los hechos de manera legal y aunque no descartó la idea, si dejó entrever que no deseaba hacerlo, puesto tendría que viajar constantemente a Hidalgo, estado en el que ocurrieron las cosas.

Por otro lado, Ian García declaró que esta situación lo dejó bastante ciscado, puesto no es la primera vez que se enfrenta cara a cara con el crimen, ya que, hace apenas unos meses presenció como asesinaron a una persona en la alfombra roja de un evento organizado por Wendy Guevara, hecho que también lo dejó marcado: "Imagínate dos veces seguidas, no ya es mucho. Ya estoy muy ciscado."

