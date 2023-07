Moda 2023: El utiliza el 'street style' a tu favor en esta temporada de lluvias; así podrás llevarlo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El street style es una tendencia que se basa en la creatividad y la personalidad para combinar prendas y accesorios de diferentes estilos y crear looks originales y llamativos. Sin embargo, cuando llega la temporada de lluvias, puede ser más difícil mantener el estilo sin sacrificar la comodidad y la protección. A continuación descubrirás cómo podrás crear un outfit para esta temporada de lluvias que te haga lucir increíble y te mantenga seco y abrigado.

Lo primero que debes tener en cuenta es el tipo de calzado que vas a usar. Lo ideal es que elijas unos zapatos impermeables, como unas botas de goma o unos sneakers de material sintético, que te protejan de los charcos y la humedad. Además, puedes aprovechar para darle un toque de color a tu 'outfit' con unos zapatos de un tono vibrante o con algún estampado divertido.

Moda 2023 para la temporada de lluvias

Otro elemento imprescindible para un 'outfit' street style para esta temporada de lluvias es una chaqueta o un abrigo que te cubra del frío y de la lluvia. Puedes optar por una parka, una bomber, una gabardina o un trench, dependiendo de tu gusto y del nivel de formalidad que quieras darle a tu look. Lo importante es que sea de un material resistente al agua, como el nylon o el algodón encerado, y que tenga una capucha o un cuello alto para proteger tu cabeza y tu cuello.

En cuanto al resto de las prendas, puedes jugar con las capas y las texturas para crear contrastes y darle más dinamismo a tu 'outfit'. Por ejemplo, puedes usar un suéter o una sudadera debajo de tu chaqueta, unos jeans o unos pantalones cargo, una camiseta o una camisa, y unos accesorios como un gorro, una bufanda o unos guantes. Lo ideal es que uses colores neutros o oscuros para el fondo y colores más claros o brillantes para las capas superiores.

Créditos: Internet

Finalmente, no te olvides de los complementos que le darán el toque final a tu outfit street style para esta temporada de lluvias. Un paraguas, una mochila, un bolso o una riñonera son algunos ejemplos de accesorios que puedes usar para llevar tus cosas y para añadir más personalidad a tu look. Puedes elegirlos del mismo color que tus zapatos o tu chaqueta, o bien contrastarlos con el resto del 'outfit'.

Con estos consejos, podrás crear un outfit street style para esta temporada de lluvias que te haga sentir cómodo, seguro y con mucho estilo. Recuerda que lo más importante es que reflejes tu personalidad y tu actitud en cada look que crees. Así que, no dejes de poner estos consejos en práctica y luce maravillosa cada vez que salgas a la calle, no olvides utilizar prendas que te hagan sentir cómoda y segura de ti misma.

Fuentes: Tribuna