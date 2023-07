Niurka Marcos le da con todo a Raquel Bigorra y arremete contra la producción de 'LCDLFM' por esto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Despertaron a la fiera de Niurka Marcos, la vedette está que saca chispas desde que se enteró que nominaron en La Casa de los Famosos México a su hijo Emilio Osorio, quien corre riesgo de ser expulsado este domingo 9 de julio, así que se ha mantenido al pendiente de cada movimiento de los concursantes y se ha percatado de algunas manipulaciones de parte de la producción, pero fiel a su estilo no se guardó nada.

La vedette arribó a la Ciudad de México hace unas horas, pues formará parte de los panelistas de la gala y advierte que trae sus armas afiladas para apuntar y decirle sus verdades a todos, siendo Raquel Bigorra una de las que tendrá de frente, por lo que tras ser cuestionada acerca de los comentarios que hizo acerca de su religión, aseguró que ya le ejecutó un trabajo oscuro al igual que a Bárbara Torres por haber traicionado a su retoño.

Ya están en el caldero las dos y de cabeza. Para mí esa ma…ada de faltarle el respeto a mi religión no va, sentenció".

Además, mencionó que la conductora se encuentra "ardida" y por eso ha lanzado malos comentarios acerca del programa, debido a que creía que la producción la iba a proteger, tal como asegura lo están haciendo con Paul Stanley por ser una de las figuras más conocidas de Televisa, pero la mandó a ubicarse y le echó en cara que en redes sociales nunca tuvo apoyo y que le hicieron un favor al tomarla en cuenta.

La metió la producción, es famosa y tiene carrera, pero en redes sociales no saben quién es Raquel, no la pidió nadie", aseguró.

Miembros de la prensa le hicieron saber que está recibiendo comparaciones con Alfredo Adame por sus constantes polémicas, pero eso no es algo que ofenda a Niurka, al contrario, orgullosa recalca que toda su vida ha sido un escándalo y defiende su lugar, pero no desaprovechó la oportunidad de saludar al actor.

Antes de Alfredo Adame estaba yo, o sea hellow. Alfredito llegó haciendo escándalos y ubicando a la gente después".

Respecto a los ataques que recibió de parte de los fans de Wendy Guevara, luego de que le mandara decir que se ponga a jugar y se quite lo mustia, Niurka asegura que le tiene sin cuidado el qué dirán y se mantiene firme en su postura, aunque acepta que le parece una mujer sumamente divertida: "Me cayeron como alacranes en el c…lo, pero me la pelan".

Finalmente, la llamada 'Mujer Escándalo' mostró su indignación y cuestionó a la producción del reality, pues le parece sospechoso que no hayan permitido que Emilio recibiera la porra encabezada por Juan Osorio, mientras que a la chica de Las Perdidas le han enviado mensajes para descontrolarla y que tenga dudas del 'team infierno', por lo que no duda que sea una estrategia.

Fuente: Tribuna