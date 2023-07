Niurka Marcos molesta con 'La Casa de los Famosos México' por bloquear la porra para Emilio Osorio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Casa de los Famosos México va arder esta noche, Niurka Marcos estará presente en la gala y advirtió que no tendrá reparo a la hora de dar sus opiniones acerca de lo que ha ocurrido en los últimos días con los concursantes, pues está furiosa de que nominaron a su hijo Emilio Osorio y más de uno saldrá raspado por haberse metido con su retoño, pero la producción no será la excepción.

Desde que se destapó que el cantante de 20 años se encuentra caminando por la cuerda floja, sus famosos padres han orquestado una gran campaña para apoyarlo y evitar que salga del reality, misma a la que se han sumado algunos artistas de la talla de Gloria Trevi y Danna Paola; sin embargo, la cubana considera que están intentando meterles el pie y cometer fraude con las votaciones, pero advierte que no lo va a permitir.

Ayer sábado 8 de julio, Juan Osorio reunió a más de 50 fanáticos de Emilio y fueron juntos a las afueras de las instalaciones donde se realizan las grabaciones, entre pancartas, gritos, porras y globos, pretendían mostrarle su apoyo, así como lanzarle algunas advertencias para que se cuide de Bárbara Torres y Mariana 'La Barby' Juárez, quienes lo nominaron; sin embargo, el joven no se enteró de su presencia.

Perdónenme, pero demasiado raro porque Juan tiene contactos, relaciones y su vida entera en Televisa, así que eso se me hace raro y tengo que digerirlo".

Desde sus historias de Instagram, la vedette resaltó que le parece muy sospechoso que la producción no haya permitido que su hijo recibiera el mensaje, destacando que poco después Wendy Guevara sí recibió advertencias, razón por la que no duda que sea una estrategia, además de que le llegó información de que intentan hacer creer que no obtuvo tantos votos para darlo como eliminado.

Ya me llegó información de que van a utilizar la estrategia de que nos vamos a confiar y como Emilio estaba arriba ya no votaron y que por eso bajar. Eso no va a pasar, porque no vamos a dejar de votar, ningún enemigo es pequeño, todos son importantes y todo lo tengo bajo la mira", comentó Niurka.

Por todo lo anterior, la 'Mujer Escándalo' advirtió que no se piensa quedar callada y si Emilio Osorio llega a salir será una verdadera bomba, por lo que veremos en que termina el desenlace de la semana cinco de La Casa de los Famosos México. No te pierdas la gala a las 08:30 de la noche, a través de Canal 5 o vía streaming por Vix Premium, donde se transmite contenido exclusivo y sin interrupciones.

