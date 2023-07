Comparta este artículo

Ciudad de México.- A pocas horas de que suceda la gala de eliminación, el reconocido actor y muy querido presentador, Paul Stanley, ha decidido de una vez despedirse en La Casa de los Famosos México de algunos de sus compañeros y dejar asentado ante el público que era consciente que su team no era tan apoyado como el rival, por lo que decidió aprovechar para advertirle a Wendy Guevara que tuviera cuidado y que no le regale la victoria al polémico actor, Poncho de Nigris.

Como se sabe, el pasado miércoles 5 de julio, los habitantes restantes del afamado reality en el confesionario dieron sus puntos para mandar a cuatro participantes a eliminación, dos de ellos del tema 'Infierno', que fueron el famoso político y actor, Sergio Mayer, el joven galán de novelas, Emilio Osorio, mientras que del cuarto 'Cielo' fueron el presentador del programa Hoy y la famosa y muy polémica boxeadora, 'La Barby' Juárez.

De estos cuatro nominados, al ser el líder de la semana, el reconocido galán de novelas y deportista, Jorge Losa, tuvo la oportunidad de salvar a uno de ellos, la cual resultó ser la reconocido pugilista que ha dado mucho de que hablar en los últimos días, dejando en la cuerda floja a Stanley, del team 'Cielo', a Mayer a Osorio, del team 'Infierno', que ha hecho pensar al presentador que es su última semana en el reality.

Paul

Esto pues ha expresado en más de una ocasión que es muy consciente que el cuarto en el que se encuentra Guevara tiene el mayor apoyo por parte de los millones de espectadores que tiene la casa, y la mañana de este domingo 9 de julio, al estar recogiendo sus cosas y preparando su maleta, ha expresado una vez más que está consciente de que él tiene la mayor probabilidad de dejar la casa.

Junto a él estaba Wendy, Apio Quijano y 'Barby', a los cuales les dijo que si llegaba a salir de la casa era por el team 'Infierno', pero quiso recalcar que el fandom de ellos no era por Sergio o por Poncho, como ellos estarían alardeando, y mirando a Wendy dijo que era por ella y Apio, declarando que ellos se han sumado a su fama y a su juego, pero que ese apoyo es por asociación a ella y a nadie más.

Finalmente, el hijo de Paco Stanley le dijo a Guevara que abriera los ojos, que si ella los ha dejado unirse al juego por buena onda no se deje vencer, expresando que ella era la fuerza del cuarto y que no se rindiera y le diera el gane ni a Poncho ni Sergio, agregando que de Nigris solo tenía en mente ganar pues estaba frustrado de no haber podido ganar Big Brother hace 20 años atrás, volviendo a recalcar que ella tenía todo para ganar.

Fuente: Tribuna del Yaqui