Ciudad de México.- De nueva cuenta el polémico actor y reconocido influencer regiomontano, Poncho de Nigris, está causando gran revuelo en las redes sociales y el público ha comenzado a tacharlo de tranfóbico, debido a que una vez más acaba de decir que la famosa y querida influencer, Wendy Guevara, en su opinión no va a ganar La Casa de los Famosos México, agregando el por qué lo sabe.

Como se sabe, desde que comenzaron las transmisiones del tan afamado reality proveniente de Telemundo, por la televisora de San Ángel, se han visto varias alianzas y también enemistades que no han parado de dar mucho de que hablar, especialmente la reconocida y viral influencer de las redes sociales, que con su gran humor y sinceridad se ha sabido ganar al público, de tal manera que han dicho que podía ganar.

Ha sido tanta la dominación de Guevara dentro de la casa al ser tan movida, revelando secretos, contando divertidas y desgarradoras anécdotas de su infancia y de su proceso de hombre a mujer, además de crear el podcast Ponchendy y el Resulta y Resalta, que incluso los compañeros en el interior de la casa, como Paul Stanley hace unos minutos lo dijo, saben que ella lo tiene todo para ganar el primer lugar y es la favorita del público.

Poncho una vez más dice que Wendy no ganará. Internet

Pero, aparentemente el intérprete de La Cobra no está tan de acuerdo con el público y sus compañeros al interior del reality, pues él en varias ocasiones ha expresado que aunque sea alguien tan divertida, tan espontanea y tenga tanto magnetismo con su personalidad, en realidad no va a posicionarse en el primer lugar de esta temporada, dejando a más de uno indignado con las razones que dio recientemente.

Poncho expresó está opinión con el también polémico actor y tan criticado político, Sergio Mayer, hace un par de horas, mientras que estaban solos en el jardín de la casa hablando, en donde el regiomontano dijo que que si Wendy: "si no fuera trans, sino fuera lo que sea, si fuera un cab... así, pu... tendría muchas ventajas de ganar", a lo que Mayer agregó que era muy "orgánica y natural", pero que hay mucha gente que no la apoya por eso.

Pero eso no fue todo, pues una vez más el regiomontano recalcó el hecho de su orientación y que es trans, mencionando que: "imagínate que fuera un cab... como nosotros, que no fuera trans, pu... con el cotorreo que trae, que no se mete en pedos y se lleva con todos. Es muy divertida", a lo que Sergio dijo: "Yo creo que parte de su éxito es que es trans", siendo esto lo que ha hecho que el público ahora se estén volteando en su contra.

Fuente: Tribuna del Yaqui