Portal 777: Horóscopos de Mhoni Vidente para cada signo; predicciones para aprovechar la energía

Ciudad de México.- Desde el pasado día 7 de julio y hasta el próximo 25 del mismo mes, la energía para realizar manifestaciones de abundancia estará más fuerte debido a que se abrió el portal 777, el cual tiene que que con el séptimo día del séptimo mes del año y que, para este 2023, cifra que al sumarse da como resultado también siete, ayudará a traer todo lo que deseemos. Mhoni Vidente, la astróloga más famosa de México te dice qué es lo que le depara a tu destino este último día de la semana y además, te sugiere quehacer para el arranque de la semana que viene donde el portal seguirá arriero para atraer cosas buenas a nuestra vida. Mucha suerte y feliz domingo.

Aries

Lo más conveniente para ti será alejarte de las personas negativas, aquellas que constantemente se quejan de lo mal que les va pero que no hacen nada para remediarlo. Son buscan robarte energía. Procura también este día aprovecharlo para hacer algo diferente, lo que debes hacer durante la presencia d este portal será pedir abundancia en cuanto a licencias que te deben acumular experiencias favorables. Te mereces ser feliz en todos los aspectos.

Tauro

Hoy es perfecto para que disfrutes d ella naturaleza. No importa si se trata de un día nublado, verás que hasta para hacer que las cosas crezcan, es necesario regarlas para fortalecerlas. Usa tu intuición para tomar desiciones acertadas y no olvides manifestar salud para ti y los que te rodean, una buena racha se te dará en abundancia si lo haces desde el corazón. Ojo con lo que comes, te puedes enfermar.

Géminis

Te has mostrado renuente a abrir tu corazón y expresas tus sentimientos. No tengas miedo al qué dirán y mejor atrévete a hacer cosa diferentes, verás que los temores solo estaban en tu cabeza. Delante de ti hay una oportunidad para ser feliz con quien tanto estabas deseando, da el paso para que las cosas pasen, te llevarás una grata sorpresa. Manifiesta dicha, verás que se te concede.

Cáncer

Relajarse a muchos nos hace bien pero en tu caso, te has desenfocado de atender los pendientes y so te puede llevara a atravesar por un periodo de estrés. Utiliza el tiempo libre para lo que realmente urge y sobre todo, te da impulso para crecer en lo profesional. No descuides a tus amigos, alguien cercano a ti está pidiendo ayuda. Ojo con los ahorros, podrías pensar que un pequeño gasto no afectará pero quizá lo haga muy fuerte.

Leo

Presta atención a todo lo que te rodea. Te has sentido falto de oportunidades del Universo te está dando las señales a cada rato. Si estabas en busca de un nuevo trabajo, una propuesta estaría próxima a suceder pero tus distracciones puede que no te dejen ver las cosas con claridad. Aprovecha la energía para manifestar riquezas, verás que se te pueden dar. No es buena idea realizar viajes, será mejor que esperes un poco más.

Virgo

Quizá estas sufriendo un pco por la falta de capital. Afortunadamente el portal seguirá aprieto unos días más y puedes manifestar grandes ganancias; no es que el dinero te llueva de la noche a al mañana, pero obtendrás propuestas laborales que se tornarán en mejores ganancias. Cuida mucho tu ener´gia, te va a hacer falta para aguantar lo que vine en la semana.

Libra

No de dejes llevar por tus emociones. En el pasado funcionó hacerle caso a esa corazonada pero ahora estás dejando todo en manos del destino, piensa que cada quien forja su propio futuro y en tu caso no es bueno que manifiestes una actitud tan despreocupada. Analiza los pros y los contras de tu relación, quizá también estes dudando en si esa persona es la ideal para ti. Si el contra gana, será mejor despedirse y buscar algo más adelante.

Escorpio

Cuidado en quién estes pensando. Si se trata de una expareja, poco a poco la estas llamando a regresar a tu vida y quizá el resultado no sea el que estas esperando. Lo menor de todo será manifestar un buen cierre y seguir adelante con lo demás. Enfoca tu energía en lo que realmente importa, como poner e marcha mejores hábitos o incluso, un mejor empleo, verás que se te dará todo lo que pidas.

Sagitario

Te sientes tan falto de energía y creatividad que a veces un café buen cargado no e es suficiente para reaccionar. Si hoy no sientes amigos de nada, lo mejor será quedarse en casa. En ocasiones es bueno tener un descanso prolongado que nos permita abrir la mente a nuevos proyectos. Si estas en pareja, cuidado con las discusiones, la mayoría pueden ser por cosas sin sentido que te dejen más agobiado y eso no es conveniente en estos momentos.

Capricornio

Busca tu equilibrio emocional. Evita sobre todo tratar de complacer a todo en lo que te piden,, esto puede llevarte a tener un conflicto interno que a la vez te deje un poco deprimido. Usa este día para limpiar y purificar tu entorno. Recuerda que somos energía y como tal también la tenemos que mover a nuestro favor. No dejes el ejercicio, los resultados te están llevando a estar de muy buen humor.

Acuario

Hoy te sientes con algo de nostalgia y quizá sea porque extrañas a una persona muy importante, ya sea un miembro de tu familia o pareja sentimental. Si atravesaste por un difícil rompimiento, no te estanques en la tristeza, agradece los buenos momentos y despídete, con la energía que hay, el dolor lamben se puede potencialidad y no queremos que te pase eso. Emplea tu mente y energía en nuevas cosas, como un hobbie o incluso, la besuqueada de un nuevo empleo.

Piscis

Este es el momento perfecto para avanzar en todos los aspectos. Atravesarás por un glow que muchos votarán y hasta te van a elogiar. No es que sea solo un cambio físico, sino también e actitud y hasta positivismo. Aprovéchalo para aconchar a los que te piden ayuda, proyectas confianza y eso te puede abrir muchas puertas a favor. No firmes ningún contrato, antes analiza qué tanto te conviene y si estás muy convencido, hazlo.

