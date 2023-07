Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y muy querida presentadora de TV, Paola Rojas, recientemente acaba de dejar completamente impactados a sus millones de espectadores en Televisa, debido a que acaba de revelar que rechazó ser 'Barbie', pues durante unas confesiones esta mencionó que lamentablemente se negó a participar en proyecto que tiene que ver con la muñeca más famosa en todo el mundo.

Como se sabe, Rojas tiene más de tres décadas de una carrera dentro del mundo del espectáculo, pues comenzó su carrera de la mano de la empresa San Ángel y poco a poco ha ido aumentando su fama, incluso por más de seis años estuvo al frente de uno de los noticieros matutinos más importantes, Al Aire con Paola Rojas, en conjunto con otros proyectos que le han dado mucha exposición, convirtiéndose en una de las consentidas del público por su inteligencia y simpatía.

Pero, todo ese éxito dentro de la televisora de Emilio Azcárraga le ha abierto muchas otras puertas, unas a las que ha dicho sí y otras a las que ha dicho no, por no convencer que fuera un buen proyecto, otros por falta de tiempo o por un extremo cansancio por sobrecarga de trabajo, y hace poco reconoció que se arrepiente de haberle dicho no a uno de esos proyectos, pues entiende que pudo haber cambiado un poco las cosas.

Paola Rojas. Internet

Esto sucedió en el más reciente episodio de Netas Divinas, pues como parte de una de las secciones, les cuestionaron tanto a ella como al resto de las presentadoras de la conocida emisión si había un proyecto en cine, televisión, música o teatro que se arrepintieran de no haber tomado por las razones que fuera, a lo que Rojas alzó la mano y mencionó que ella tuvo la oportunidad de ser una 'Barbie' y lo rechazó.

Paola aclaró que no fue algo reciente, dejando en claro que nada tenía que ver con el tema actual del filme de Barbie que es protagonizado por Margot Robie y Ryan Gosling, sino que fue hace muchos muchos años, y que le dijeron para formar parte de un equipo de la famosa muñeca, en el cual sería 'Barbie Reportera', a lo que ella dijo que no desde su cansancio, pues tenía mucho trabajo y no podía con un proyecto más.

Aunque no aclaró mucho sobre que trataría la campaña, sí expresó que ahora se regaña por haberse sobrecargado de tanto trabajo y no tener la oportunidad de darles el sí, pues afirma que pudo haber tenido algo muy padre detrás en cuestión de aprendizaje y un buen mensaje, además de que como ha sucedido desde su existencia, 'Barbie' es todo un fenómeno mundial y pudo haberle dado mucho más.

Fuente: Tribuna del Yaqui