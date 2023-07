Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más la reconocida exactriz de Televisa y querida cantante del pop, Belinda, se encuentra dando mucho de que hablar en las redes sociales, pues una vez más los reconocidos presentadores, Javier Ceriani y Elisa Beristain, la han señalado de infidelidad, pues exhibieron un VIDEO en el que afirman que tendría un supuesto nuevo galán, declarando que podría no gustarle a su pareja actual.

La famosa intérprete de Luz Sin Gravedad no ha parado de estar en el ojo del escándalo desde su inesperada separación con el reconocido y joven cantante del regional mexicano, Christian Nodal, pues desde ese momento las especulaciones sobre su ruptura no han cesado y tampoco la constante vigilancia de la prensa en cada uno de sus movimientos, principalmente cuando se trata sobre su vida sentimental.

Por ello, desde que a mediados del año del 2022 que la vieron con el reconocido y millonario empresario, Gonzalo Hevia Baillères, luciendo muy feliz y juntos en un par de eventos, se la ha vinculado y aunque ella ha negado todos, para varios medios de comunicación y el público se encuentran en una relación sentimental, pues una vez más se les captó juntos en un antro ubicado en la zona de Polanco, de la Ciudad de México, el pasado 25 de enero del año en curso, afirmando que hasta lo habría presentado "como su novio".

Belinda y Gonzalo. Internet

Pero ahora, según Chisme No Like, la famosa cantante podría estar teniendo un amorío en medio de esta aún no confirmada relación sentimental, debido a que durante su viaje a Tailandia para formar parte de la pasarela de la marca de moda, Pandora, ella estaría pensando en todo menos en su supuesta pareja, dejando a más de uno con la boca abierta ante las especulaciones que compartieron.

Esto pues a través de su cuenta de Instagram compartieron un video en el que se ve a Belinda posando ante las cámaras con varios de los asistentes al evento, pero ellos señalaron que "Belinda disfruta de su visita a Tailandia junto a misterioso caballero", cuestionándose si es que esto le gustaría a Gonzalo con el comentario: "¿Qué pensara él heredero del Palacio de Hierro al ver tal escenita?", dando a entender que habría más que coordialidad.

Pero lejos de que sus seguidores se quedaran con la idea de alguna infidelidad, estos salieron en defensa de la creadora del Sapito con comentarios como: "Ay pero que cizañeros son" y que deberían de "informarse bien antes de salir con estás estupideces. ÉL es el coordinador de la marca PANDORA", dejando en claro que no es que estuvieran en algún romance o algo parecido.

Belinda en pasarela de Pandora. Instagram

Fuente: Tribuna del Yaqui