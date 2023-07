Tras perder un hijo, Mariana Echeverría impacta a Televisa al revelar si se separa de Óscar Jiménez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de confesar haber perdido un hijo, la reconocida actriz y muy querida presentadora, Mariana Echeverría, se vio envuelta en más rumores de divorcio, por lo que recientemente habría dejado completamente impactados a todo Televisa, al revelar si es que es verdad que se separa de su esposo y padre de su único hijo, el futbolista del América, Óscar Jiménez.

Fue en el mes de febrero Mariana a través de su cuenta de Instagram decidió abrir su corazón hacía sus millones de seguidores, señalando que estaba embarazada cuando comenzaron las grabaciones de la nueva temporada de Me Caigo de Risa, pero que a unas semanas de enterarse de la feliz noticia, por desgracia tuvo un aborto espontáneo y perdió al que sería su segundo hijo con Jiménez, el cual dijo que ha sido su fuerza junto a su hijo.

Pero, hace unos días comenzaron los rumores de que su matrimonio se estaría tambaleando, debido a que el futbolista estaría celoso luego de ver que Echeverría se besó en los labios con la famosa actriz y querida conductora, Mariazel, durante una de las transmisiones del programa de comedia, durante uno de los retos que le dieron cuando perdieron la prueba de la divertida dinámica, Caricaturas Eléctricas.

Esto pues en el show de Faisy Nigths, Mariana aprovechó para bromear diciendo que ella y Óscar: "Estamos firmando los papeles del divorcio, es que ese beso… Mi esposo está muy celoso", a lo que su colega le dijo que su esposo entend��a que era actuación que no creía que estaba celoso, a lo que ella dijo que el portero lo vio demasiado real y Faisy mencionó que en ese beso sí salieron "chispas" en ese beso, tras lo que rieron ante la broma.

Pero ahora, la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, a través de sus redes sociales acaba de aclarar que no se está separando y en sus historias compartió una foto con él y el contundente mensaje: "¿En qué momento me están divorciando de Óscar? Hoy en la mañana recibí muchos mensajes de que ánimo es un proceso difícil y yo así de ¿qué?... No crean todo lo que está en Internet. Estamos muy felices juntos y esperamos que sea siempre".

Cabe mencionar que hasta el momento el famoso portero del club América se ha mantenido al margen de los rumores de separación, como ha pasado en varias ocasiones en el pasado, pues esta no es la primera vez que han estado envuelto en las especulaciones con respecto a que estarían al borde de la separación.

