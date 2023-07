Ciudad de México.- Hace algunos meses, Pedro Sola dio de qué hablar, después de que se comportó de mala manera frente al youtuber, Alex Montiel, cuando acudió como invitado a Ventaneando, con su personaje el 'Escorpión Dorado', todos recordarán, como el conductor evitaba dirigirle la palabra al influencer, así como tampoco ocultaba su rostro de incomodidad por su presencia en el foro del programa de espectáculos.

Si bien, parecía que el tema se había apagado, las cosas se encendieron con fuerza, hace unos días, cuando se viralizó una entrevista al amigo de Pati Chapoy, quien no se guardó nada y comenzó a insultar a el 'Escorpión Dorado', a quien llamó "vulgar" y hasta dudó que el influencer estuviera bien de su estabilidad mental. El periodista también declaró que aquel día había sido uno de sus peores en Ventaneando porque se sintió sumamente humillado por Alex.

"De repente hay un personaje que a mí no me cae muy bien y hasta lloré de la rabia que sentí, que es el Escorpión Dorado, Alex Montiel, barbaján de cuarta, pero entonces lo invitaron al programa. Yo estú.... me quedé en mi silla y este llegó a burlarse de mí. (...) Y yo me tuve que quedar callado, porque no sé contestar, porque a parte esta gente que es tan vulgar, tiene estabilidad mental de decir y decir(...) y nadie le paró el alto."