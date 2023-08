Alerta en la música: Demandan a la cantante Lizzo por presuntamente obligar a sus bailarinas a esto

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- Este martes 1 de agosto la música quedó simplemente en shock luego que medios de comunicación estadounidense revelaran que la cantante de pop Lizzo fue demandada por un total de tres bailarinas que en ele pasado fueron parte de su gira mundial. Las antes mencionadas no solo demandaron a la intérprete sino que además a una casa productora por aparentemente haberlas obligado a realizar una actividad que ellas consideraron denigrante.

De acuerdo con los primeros reportes, la interprete de Good as Hell, en compañía de la empresa Big Grrrl Big Touring, obligó a las bailarinas a participar en espectáculos sexuales perturbadores mientras se encontraban de gira por Amsterdam. Las bailarinas identificadas como Arianna Davis y Crystal Williams, argumentario que el equipo de trabajo de la famosa de 35 años de edad las despidió mientras que la bailarina Noelle Rodríguez presentó su renuncia mientras la demanda corría su curso.

Las tres mujeres destacaron ante las autoridades que la ganadora del Grammy las invitó as salir durante la gira, esto en febrero del presente año con el objetivo de disfrutar de su estadía por la ciudad europea. Al acceder a esto, Lizzo las llevó por el denominado 'barrio rojo' de la ciudad donde se sabe, hay una gran cantidad de burdeles, bares con contenido para adulto y tiendas donde se ofertan juguetes sexuales. Holanda es uno de los países donde la prostitución es considerada una actividad legal y por ello es frecuente ver este tipo de lugares más en la citada zona.

Las cosas se salieron de control rápidamente. Lizzo comenzó a invitar a los miembros del elenco a turnarse para tocar a los artistas desnudos, atrapar los consoladores lanzados desde las vaginas de los artistas y comer plátanos que sobresalían de las vaginas de los artistas", dice la demanda.

Las bailarinas explicaron que la famosa las había presionado para participar en estas actividades donde es común que artistas que se presentan en recintos de este tipo se muestren al desnudo. Arianna Davis destacó que Lizzo la obligó a tocar los senos de ua de las bailarinas a pesar de haberle expuesto que no estaba de acuerdo con este tipo de conducta. Pese a ello, continuaron trabajado en la gira de la famosa sin que hubiera represiones al respecto.

No obstante, la demanda también insiste en que un mes después de haber visitado el 'barrio rojo', Lizzo las invitó de nueva cuenta a salir una noche aunque esta vez la famosa no les dio la opción de oponerse, por lo que las bailarinas se vieron obligadas a participar en este tipo de espectáculo por el cual la demandan tanto a ella como a la productora. En el caso de la bailarina que expuso haber sido obligada a tocar a la artista, aseguró que para al segunda salida no le quedó más que "ensuciarse" para después encerarse en el baño y no participar más.

La demanda concluye que durante una de las reuniones de trabajo, Arianna Davis grabó las conversaciones que ahí se manejaron con el fin de tener evidencias para presentar una demanda; sin embargo, al enterarse de ello, Lizzo la despidió provocando que Crystal Williams también corriera con la misma suerte, Hasta ahora, la famosa no se ha pronunciado por estos hechos y tampoco su equipo de trabajo; sin embargo, su nombre ya se encuentra entre las principales tendencias.

