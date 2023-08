Anna Ferro estalla y asegura que Ingrid Coronado miente; mamá de Fernando del Solar también la hunde

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La tarde de este martes 1 de agosto Anna Ferro, viuda del fallecido argentino Fernando del Solar, y su suegra doña Rosa Lina Servidio, reaparecieron juntas ante las cámaras y arremetieron en contra de Ingrid Coronado. La prensa las captó en el Senado de la República donde recibieron un reconocimiento en memoria del querido expresentador de TV Azteca, quien murió a los 49 años a causa de una neumonía tras su lucha contra el Linfoma de Hodgkin, que le fue diagnosticado en 2012.

Debido a que los reporteros de inmediato trataron de entrevistarlas por las recientes declaraciones que hizo Ingrid, la viuda del argentino dijo: "Fer fue un ser de luz, un ser de amor, y venimos a este reconocimiento con todo el honor y con el corazón hecho pedazos". Posteriormente, Anna fue cuestionada por las denuncias que ha hecho la madre de los hijos de Fernando, quien dijo que no le quiere entregar un departamento que pertenece al legado de los menores.

Me da muchísima pena que se hable solamente de un testamento y que solamente se hable de dinero y de que los hijos, y de que se dicen dimes y diretes. Fer no fue dinero, Fer no es un testamento, Fer fue amor", expresó Anna, de acuerdo con información recogida por Agencia México.

Acto seguido, la instructora de yoga tachó de mentirosa a Coronado, pues hace unos meses aseguró que el argentino no incluyó a sus hijos en la herencia: “(Fernando) no es una herencia, no es un pleito de un departamento, y no es una cuestión de que a sus hijos los dejó desamparados porque eso no es verdad, porque si no dejó desamparados a sus padres, a su madre, y ni a mí, jamás dejaría a sus hijos, jamás en la vida", dijo visiblemente afecta.

Pero como los cuestionamientos sobre el pleito legal que Ingrid pretende iniciar en su contra continuaban, Ferro pidió a la prensa tener un poco de respeto tanto para ella como para la madre de Del Solar: "Les pido de una forma amorosa que tanto a mí como a Rosa, como a sus hijos y a toda nuestra familia se respete, porque no ha sido fácil para nosotros tener un duelo con toda esta cuestión", dijo contundente.

Finalmente, al preguntarle a la madre de Fernando sobre si ya se puso en contacto con Coronado para ver a sus nietos y llegar a un acuerdo sobre la herencia del presentador, doña Rosa Lina Servidio únicamente contestó: "No, ¿por qué?, ¿cómo para qué?... estás cuestiones no son mías, o sea, yo no como de esto, solamente será entre ella". Y aunque Ingrid ha dicho que la familia Del Solar no ha procurado a los pequeños, la señora afirmó que sí los ha buscado pero su madre no les permite verlos.

En días pasados, Ingrid Coronado confesó que luego de no poder llegar a un acuerdo con Anna Ferro por la vivienda que forma parte de la herencia de sus hijos, decidió dejar el caso en manos de sus abogados, pues no descansará hasta recuperar lo que le pertenece a sus retoños. Hasta el momento, la expresentadora del programa Venga la Alegría no ha respondido a estos fuertes ataques en su contra.

Fuente: Tribuna y YouTube Berenice Ortiz