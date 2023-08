A días de dar a luz, Cynthia Rodríguez se separa de Carlos Rivera y rompe en llanto; da fuerte noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa conductora Cynthia Rodríguez logró apoderarse de la atención de todos los medios de comunicación y de sus millones de seguidores debido a que en una reciente dinámica en sus redes sociales compartió todos los detalles del nacimiento de su bebé. Asimismo, la también cantante lloró ante las cámaras luego de distanciarse de Carlos Rivera, justo a días de dar a luz al pequeño León.

Resulta que la también exintegrante del matutino Venga la Alegría compartió un fragmento del emotivo momento que vivió al realizar una videollamada hasta España para acompañar a su famoso a una presentación muy especial. Contrario al 2022, este año Cyn no pudo viajar por su avanzado estado de embarazo hacia Marbella, donde Carlos ofreció un show en el festival Starlite Catalana Occidente.

Crédito: Instagram @cynoficial

La querida mexicana quiso hacerse presente en este emotivo momento y por ello presenció el concierto de su esposo a través de su teléfono, lo cual la hizo romper en llanto: "Me emocioné", escribió. Y es que como se sabe, Rodríguez, de 39 años, no se ha despegado de Carlitos Rivera desde que el pasado junio de 2022 contrajeron nupcias en Madrid, España, razón por la cual hasta decidió abandonar su carrera en TV Azteca.

A través de una reciente dinámica en sus historias de Instagram, Cynthia manifestó que se encuentra muy entusiasmada por la llegada de su primer bebé y contó todos los detalles de la recta final de su embarazo. En primer lugar, la también actriz de telenovelas explicó que faltan menos de 15 días para que dé a luz a León: "Antes del 15 de agosto… Qué día dicen, a ver quién le atina", expresó muy emocionada.

Eso sí, Rodríguez puntualizó que no hay una fecha exacta para la llegada de su primer bebé debido a que todo está previsto para que nazca por parto natural: "No tengo fecha programada estoy esperando que él decida el día". Asimismo, la exalumna de La Academia compartió que su tip para mantenerse tan radiante y guapa en el embarazo ha sido ser "muy feliz", y también detalló que ya se está quedando en casa de sus papás, porque por indicación médica no debe de estar tanto tiempo sola.

Finalmente, Cyn explicó que como mamá precavida, ya tiene lista la maleta que se llevará al hospital el día que León nazca y detalló cómo vestirá a su recién nacido al salir del nosocomio: "Además, gracias ustedes que me empezaron escribir me enteré que es buena suerte que el bebé salga vestido de amarillo entonces ya le conseguí un trajecito amarillo y de ese color va salir". dijo la originaria de Monclova, Coahuila.

Cyn platicó todo sobre su embarazo

Fuente: Tribuna