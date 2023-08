El matrimonio de Sofía Vergara y Joe Manganiello no sería un cuento de hadas; filtran oscuro secreto

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Regularmente, los famosos suelen mostrar una cara alegre con respecto a sus relaciones amorosas o matrimonios consolidados, dicha premisa son las que suelen llenar los titulares de la prensa. Un ejemplo de ello es lo visto con Sofía Vergara y Joe Manganiello, quienes aparentemente eran sumamente unidos e incluso gozaban de celebrar los cumpleaños de su perrita, 'Bubbles', pero al final de cuentas, en días pasados confirmaron su divorcio.

Aunque la pareja ha procurado mantenerse amistosa hasta el final, la investigación de algunos medios estadounidenses han lanzado que hay problemas en su feliz separación, puesto parece ser que no están llegando a ningún acuerdo fijo, hecho que salió a la luz después de que Page Six revelara que la barranquillera solicitó al juez que haga cumplir su acuerdo prenupcial con la finalidad de no compartir el patrimonio que ella tenía antes de casarse con Joe.

Según información del medio neoyorquino, los bienes que Sofía busca proteger son joyas, obras de arte y algunos objetos personales; también ha solicitado que las cosas que ambos adquirieron durante sus 7 años de matrimonio se divida de acuerdo al contrato que firmaron justo antes de casarse, así como también desea que los honorarios de sus abogados los paguen por separado.

Fotografía de Sofía Vergara y Joe Manganiello

Por otro lado, algunas fuentes cercanas a Vergara sacaron a la luz que el matrimonio de la colombiana con Manganiello no fue exactamente un cuento de hadas e incluso celebraron que la actriz de Modern Family se haya separado de él, enviándole diversos ramos de flores. Uno de ellos llegó a comentar para el mencionado medio que "Sofía está viviendo su mejor vida", puesto Joe no la habría apoyado en sus proyectos mientras estuvieron juntos e incluso llegaba a sofocarla.

"Sofía está viviendo su mejor vida. Está pasando tiempo con sus amigos después de haber sido sofocada en una relación con una pareja que, en gran medida, no la apoya."

La fuente continuó mencionando que Sofía llegó a entregarse demasiado a él, incluso solía cuidar de él cada vez que lo necesitara, pero este trato no fue recíproco, hecho que habría afectado en gran medida a la carrera de Vergara. Según el informante, en el fondo, Joe se sentiría un tanto intimidado por la "alegría" y el "éxito" que la famosa llegó a cosechar antes de casarse con él.

Acusan a Joe Manganiello de "sofocar" a Sofia Vergara durante su matrimonio

Cabe señalar que esta no es la primera vez que se filtra que la pareja mantenga un problema durante su proceso de separación, ya que, anteriormente salió a la luz que no podían decidir sobre quién se quedaría con la custodia de su adorada mascota, una pequeña chihuahua de nombre 'Bubbles' que ambos adoptaron durante su matrimonio y que, aún a la fecha no habían podido decidir quién se la quedaría.

Fuentes: Tribuna