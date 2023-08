"Eso no es parte del show": Raquel Bigorra muestra su descontento con el juego del 'Team Infierno'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Casa de los Famosos México trae de cabeza a los televidentes y hace unos días causó revuelo una pesada broma que le jugó el 'Team Infierno' a Nicola Porcella, quien terminó con el short abajo, el trasero lleno de crema, le dieron nalgadas y se presume que Sergio Mayer intentó introducirle un peine, acción que causó indignación y las redes sociales se volcaron en contra, exigiendo la expulsión o castigo para los involucrados.

El peruano fue llamado al confesionario para saber si se había incomodado por las acciones de sus compañeros, pero indicó que es la forma en que se llevan, así que 'La Jefa' se limitó a pedirles a todos de manera general que cuiden su comportamiento, dado que son vistos por millones de personas que quizás se inspiran en ellos, pero no hubo ningún tipo de castigo.

A través de una reciente entrevista, Raquel Bigorra dio su opinión ante lo ocurrido, algo que califica como demasiado fuerte y destaca que no aplaude ese tipo de juegos, pues rayan en la falta de respeto: "Desde el día uno nos quejamos de que juegan muy rudo, nunca estuve de acuerdo con ese tipo de juego ni de ser llevado, para mí eso no es parte del show", comentó.

De igual forma, indicó que quizás cuando termine el proyecto y vean lo que hicieron piensen diferente, pues reconoce que el encierro es fuerte y los hace actuar de manera impulsiva, pero respeta si ellos se mantienen firmes en que es normal: "Hay que ver afuera cómo ellos mismos ven las cosas, porque adentro es muy diferente tus relaciones a una vez que estás en el mundo real".

También, destacó que antes de arrancar las grabaciones les dieron especificaciones concretas de que cualquier tipo de agresión física o faltas de respeto ameritan expulsión, por lo que desconoce por qué no hubo un regaño más severo, aunque sabe que si el supuesto agredido no reclama no hay mucho que hacer.

La cubana destaca que en el 'Team Cielo' siempre se cuidó ese aspecto y tenían claro que esas acciones rudas no iban, pero ahora se da cuenta que es algo que le ha gustado al público que ha preferido al 'Team Infierno' y lo respeta, pero no está de acuerdo en que demeriten el trabajo de sus rivales, tal como lo hicieron con Jorge Losa, a quien constantemente lo acusaban de ser el protegido o de hacer trampa.

No le puedes quitar el mérito a un chavo como Jorge que es muy noble, tiene corazón, que lo ha trabajado y que está agradeciendo la oportunidad respetuoso".

Finalmente, Raquel Bigorra mencionó a Wendy Guevara como su favorita para ganar la temporada, aunque reconoce que no va a tener el camino fácil ya que en las últimas semanas Poncho de Nigris y Sergio Mayer han mostrado tener mucho apoyo del público, pues los han salvado a través de la votación.

Fuente: Tribuna