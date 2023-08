Ciudad de México.- Gabriela Martínez, exesposa de Alejandro Marcovich, confesó que vivió una relación complicada junto al exguitarrista del grupo Caifanes, con quien estuvo casada durante 20 años. La expareja del músico relató en una charla para el programa Ventaneando algunos detalles del día en que Marcovich intentó quitarse la vida y después acusó a su hijo de presuntamente haberlo orillado a esa situación.

Él dijo que lo hizo para jod*rme, así lo dijo. Ese día yo estaba aceptado fechas para… aún estando en Caifanes, se molestó muchísisimo porque acepté unas fechas que en su percepción estaban mal pagadas y estaban todos abusando de él, incluida yo, me dijo cosas terribles… 'tú sin mí no eres nadie, la taza con la que tomas es mía, respiras por mí. Ni el grupo ni tú son nadie sin mí', bueno fue un drama que nunca entendí de dónde venía porque conmigo no hubo un previo pleito", narró Martínez.