"He maquillado mi dolor": Maribel Guardia reconoce que necesita ayuda para superar la muerte de su hijo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A unos días de que se cumplan cuatro meses de aquel fatídico 9 de abril, fecha en que Maribel Guardia perdió a su único hijo, Julián Figueroa, quien falleció a causa de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular a los 27 años, su partida le sigue doliendo a la actriz y reconoce que requiere de atención especial para poder superar el vacío que le ha causado.

La costarricense ha tratado de ser fuerte y reponerse, pues considera que es lo que le hubiera gustado a su hijo; sin embargo, no puede evitar bajones anímicos, así que aunque el trabajo se ha convertido en su refugio, decidió dejar por lo que resta de este año la televisión y cancelar algunos proyectos que tenía previamente pactados, pues quiere vivir tranquila su duelo y dedicarse a su familia.

No obstante, Maribel no se aleja del público ya que continuará trabajando en el musical Lagunilla mi barrio y su pausa en la televisión no es definitiva, simplemente pretende descansar luego de grabar su talk show, Ya es personal, el cual destacó tuvo 180 capítulos y tenía grabaciones seguidas de hasta 15 días, por lo cual quedó sumamente agotada.

ESPECIAL

Ahora que su agenda estará un poco más libre, la también cantante compartió que estará teniendo sesiones de tanatología para abordar el proceso de la muerte de Julián, dado que la falta mucho por sanar: "Ya he maquillado mucho mi dolor y tengo que trabajar. Dedicarle más tiempo a mi nieto, esposo, familia y a mi salud".

La actriz confiesa que si se ha mantenido en pie es porque le gusta hacer honor a la vida de su hijo, quien disfrutaba verla feliz y le reconfortan los mensajes de cariño que la gente le ha dado, en especial cuando le recuerdan las obras de caridad que hacia Julián con las que llegó a ayudar a varias personas, desde ofrecerles algo para comer o hasta vender sus canciones para apoyar alguna causa, pues lo recuerda noble y generoso.

Finalmente, Maribel Guardia demostró no temer a la muerte, consciente de que es un proceso natural de la vida al que todos vamos a enfrentar y cree que cuando llegue su día la recibirán su hijo y seres queridos con un gran fiestón, pero por ahora quiere enfocarse en estar bien y disfrutar de su familia, en especial de su nieto José Julián, quien se ha convertido en un gran motor para seguir adelante ya que la necesita junto a su mamá, ahora más que nunca.

Fuente: Tribuna