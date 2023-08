Hija de Carlos Villagrán 'Kiko' estremece a sus seguidores tras confirmar que tiene cáncer de mama

Ciudad de México.- El pasado viernes, 28 de julio, la hija del afamado comediante Carlos Villagrán, quien en su juventud hizo reír a gran parte de México con su interpretación de 'Quico' en el Chavo del 8, dio una devastadora noticia a sus poco más de 84 mil seguidores en Instagram, cuando anunció que había sido diagnosticada con cáncer, aunque en aquel momento no dio demasiados detalles del tipo de enfermedad que padecía.

Recién el día lunes, 31 del mismo mes, la influencer publicó una fotografía en la que portaba una playera color rosa, con un fondo del mismo tono. En dicha imagen reveló que padecía cáncer de mama, por lo que decidió que utilizaría esta experiencia para poder apoyar a otras mujeres que tuvieran dudas y buscaran hablar con alguien, por lo que les ofreció charlar con ellas en caso de que estuvieran pasando por una situación similar.

Créditos: Instagram @vaviriva

Asimismo, el comediante, Carlos Villagrán se manifestó a través de la sección de comentarios, en donde le declaró su amor a su hija, Vanessa Villagrán, con un corto pero reconfortante mensaje: "Te amo, chiquita". Cabe señalar que, según declaraciones de la influencer, su progenitor se ha mantenido al tanto de la enfermedad de su hija e incluso reveló que solían hablar con frecuencia, así como también reveló que él solía pedir por ella todas las noches.

""(Mi papá) a distancia, diario me habla por teléfono, lloramos pero está 100% al tanto de todo y hablando con doctores para que me ayuden. Antes de irse me dijo que contaba 100% con su apoyo, me dice que todas las noches pide por mi. Te amo! Mi mamá diario me hace mis jugos de verduras, mi comida, va a buscar todo y me lleva al hospital, al médico, a todo ha estado pegada a mi. Siempre fuerte siempre valiente. Diario me prende una veladora. Te amo!"