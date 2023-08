Hijo de Talina Fernández deja helado en Televisa con estremecedora confesión sobre 'El Pirru'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso presentador, Pato Levy, hijo de la reconocida actriz y muy querida presentadora, Talina Fernández, recientemente acaba de dejar completamente helados a todo Televisa y a los miles de seguidores de su madre, dado a que en una entrevista con TV Notas dio una estremecedora noticia sobre su excuñado, 'El Pirru', con respecto al escándalo con su hijo menor.

La controversia entre el hijo menor de Mariana Levy y José María Fernández, que es mejor conocido como 'El Pirru' continúa, luego de que José Emilio manifestó que su padre lo acusó de tener una orden de aprehensión y desalojo por uno de los inmuebles que la artista dejó en su testamento, y que el arquitecto respondiera señalándolo de intentó de extorsión a Ana Bárbara, quien lo cuidó tras el deceso de su famosa madre.

En estas declaraciones a Inés Moreno, el arquitecto impacto al decir que quiso traicionar a la mujer que lo crio, afirmando que: "Emilio grabó, no sé cómo, un audio de Ana Bárbara y al otro día desapareció de Los Ángeles... La chantajeó con ese audio, dijo que lo iba a hacer público. Entonces, bueno, cuando ustedes ven a Ana Bárbara, lo desencajada, triste y desilusionada que está, pues es por eso. A mí me entristece mucho".

El Pirru y José Emilio. Internet

Y ahora, el hijo de la expresentadora del programa Hoy a agregado mucho más drama a la situación, pues señaló que él sabía que 'El Pirru' tenía una pésima manera de criar a sus sobrinos, declarando además que él se habría gastado la mayor parte de la herencia de su difunta hermana, diciendo que: "Tomar el dinero de Mariana para pagar el super de sus hijos y cobrárselos, eso es una jalada", impactando a todos.

Pero eso no fue todo, dado a que el hermano menor de Coco Levy mencionó que la familia no la ha pasado para nada bien y no atraviesa por los mejores de los momentos a nivel económico, dado a que señaló que no solo heredó los bienes de su madre, sino que también lo hizo con sus deudas por lo que han llegado a la decisión de vender una de las casas y lo que hay en su interior en la Ciudad de México al mejor postor.

Finalmente, aclaró que también habían llegado a la decisión de abrir un museo en honor a la 'Dama del Buen Decir', para honrar y recordarla con la elegancia que siempre la caracterizó en todo momento, conmoviendo al señalar también lo duro que ha sido el proceso de decirle adiós tras su deceso a causa de la leucemia terminal que padecía a los 78 años de edad, que dice fue muy doloroso para ella.

Talina con Mariana, Coco y Pato. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui