Lista para morir: Tras perder a su hijo, Maribel Guardia se quiebra en 'Hoy' y estremece con confesión

Ciudad de México.- Durante la mañana de este martes 1 de agosto la famosa actriz Maribel Guardia regresó al programa Hoy reemplazando a la conductora, Andrea Legarreta, quien en estos momentos se encuentra viviendo la difícil partida de su madre Isabel Martínez. Como era de esperarse, la costarricense fue cuestionada acerca del dolor que sintió debido a la repentina muerte de su único hijo, Julián Figueroa, y dejó estremecido al público de la televisora al hacer una fuerte confesión.

Esta es la primera vez que la intérprete de novelas como Tú y yo y Corona de lágrimas visita el foro del matutino de Las Estrellas tras perder a su hijo y por supuesto, compartió un emotivo mensaje con toda la audiencia de ánimo ante la dura realidad que vive: "Hay que maquillar el dolor. Tienes que levantarte porque te puedes quedar tirada revolcándote en el dolor, pero te tienes que parar, bañarte, salir a la calle y continuar una vida", dijo con lágrimas en los ojos.

Y siguiendo con un nudo en la garganta, Maribel platicó que ha vuelto a ver a su hijo y confesó que el cantante le dijo cuándo va a morir y cómo: "Platicamos telepáticamente, hasta me habló de mi muerte, no les voy a contar eso, eso es algo que no lo he contado a nadie", dijo la exreina de belleza. Asimismo, la estrella de Televisa relató que Julián le pidió que cuidara mucho de su nieto Juliancito, quien es su mayor fortaleza en estos momentos.

La exesposa de Joan Sebastian además confesó que Julián "se llevó" la mitad de su corazón al morir y aseguró que se trata de un dolor "que no le desea a nadie". Además expresó su gratitud por haber tenido a su lado a su hijo por lo menos 27 años: "No tengo nada que reclamarle a Dios, al contrario, le doy las gracias todos los días. Yo me quejaba de tonterías y ahora digo: 'Yo no me vuelvo a quejar de tonterías' y hay cosas que sí hay que quejarse".

Y mientras Galilea Montijo rompía en llanto ante las declaraciones que hacía la también cantante, ella compartió que las cenizas de Julián seguirán junto a ella hasta que sea necesario: "Tengo mucha fuerza. Tengo todavía las cenizas de mi hijo en la casa. Yo cada vez que llego le prendo una velita, rezo y siento una luz, una paz tan grande, una energía tan bonita en la casa que por mucho tiempo lo voy a tener ahí hasta que algún día decida que nos pongan juntos en algún lugar", dijo recalcando cuáles son sus deseos para cuando muera.

Maribel Guardia además dijo que sentía "pena" de haber llorando ante las cámaras del programa Hoy ya que ella prefiere desahogarse en lo privado. Finalmente, también compartió que no le teme a la muerte y declaró lo siguiente: "Le tenemos mucho miedo a la muerte, pero es lo único seguro que tenemos en la vida... Me voy a morir, no por eso, me voy a morir el día que Dios decida que me muera y Julián va a estar esperándome ahí, va a ser un fiestón, Gali".

Fuente: Tribuna