Luego de que Mauricio Garza lo corriera del foro de 'LCDLFM', Apio Quijano ya no regresa a las galas

Ciudad de México.- Los ánimos se encendieron en la postgala de La Casa de los Famosos México, donde Apio Quijano estuvo como invitado para comentar todo lo que ocurrió con los concursantes, pero quedó en evidencia que no tiene una buna relación con el conductor Mauricio Garza, quien luego de discutir lo invitó a que se retirara del foro, algo que evidentemente incomodó al cantante y ahora no piensa regresar a los programas.

Todo se desató cuando el integrante Kabah se disponía a dar su punto de vista, pero de manera abrupta fue interrumpido por el conductor, quien comenzó a decir cosas sin sentido como que el 'Team Cielo' había hecho un buen trabajo y por ello solo queda un solo integrante, por lo que los presentes le hicieron saber que su postura no tenía coherencia y el cantante dijo molesto:

Me interrumpiste para una tontería, ¿es enserio? ¿Cómo sigues trabajando aquí Mauricio?".

Mauricio no soportó y le destacó que si no le gustaba podría irse, lo cual para muchos televidentes fue una falta de respeto y un acto prepotente, por lo que de poco profesional no lo bajaron y le llovieron críticas en redes sociales, mientras que al intérprete de La Calle de las Sirenas le aplaudieron que a pesar del incomodo momento terminó su intervención.

Tal situación causó controversia y saturaron las cuentas de Apio con cuestionamientos acerca del tema, así que decidió realizar un live para compartir su sentir y se dijo agredido, así que tras hacerle saber que no es bienvenido ya habló con la producción para no participar más en las galas, pues prefiere evitarse algún otro encontronazo y malas caras, noticia que lamentan sus fans.

Fue un momento muy desafortunado, efectivamente me sentí agredido y afectado, porque al final Vix es mi casa y que me hayan corrido, pues ya no me siento con la libertad de expresión, bienvenido y es por ello que hablé con la producción para decirles no quiero salir en la gala".

El cantante, también destacó que la producción se mostró apenada con lo que paso y le ofrecieron disculpas, mientras que Mauricio Garza se fue sin decirle nada: "Él no acepta que le digas tu opinión", aseguró y aunque agradece que los ejecutivos se hayan acercado para darle la razón que el comportamiento del conductor no fue el mejor, la realidad es que prefiere privilegiar su paz mental y no volver a compartir reflectores con él.

De manera extraoficial, Gustavo Adolfo Infante mencionó en su programa de YouTube que de acuerdo a una de sus fuentes, el conductor sería sancionado y no podría participar en algunas de las galas como consecuencia de sus actos, pero esto se mantiene en calidad de especulaciones ya que al menos ayer sí apareció a cuadro en una dinámica en la que visitó las instalaciones de La Casa de los Famosos México, pero en redes muchos piden su salida.

