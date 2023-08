Luna Llena de agosto 2023: En el horóscopo de hoy, Mhoni Vidente te dice cómo afecta a tu signo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más famosa de México y América Latina, quien es la pitonisa más consultada por personalidades del medio artístico y de la política, te comparte el horóscopo de hoy, martes 1 de agosto del 2023. En estos encontrarás las predicciones de la Luna llena en temas de amor, dinero, trabajo, salud y más. ¡Toma nota de los mensajes del Universo! Pero recuerda que tú eres el dueño de tu destino.

Horóscopo de hoy, martes 1 de agosto del 2023 por Mhoni Vidente: Predicciones de la Luna Llena

Aries

Pierda el miedo y arriésguese a una historia de amor que ha llegado a su vida, querido Aries. Las Cartas del Tarot de Mhoni Vidente dicen que podrá pagar todos los gastos que se presenten. Es muy fuerte.

Tauro

Los cambios profesionales suelen ser buenos a lo largo de esta jornada, querido Tauro, no renuncie a sus sueños. No abuse de los medicamentos para dormir, le podrían hacer mucho daño. Un nuevo amor llega a su puerta.

Géminis

Eres una persona muy especial, querido Géminis, y aunque has tenido muchos problemas en el trabajo, tus jefes te aprecian. Expresa todo lo que te gusta con arte, ayudará mucho a tu desarrollo.

Cáncer

Estimado Cáncer, andas un poco más sensible de lo normal, y todo se debe a un cambio de sustancias en tu cuerpo. Procura ir con un médico; esa es la recomendación de las Cartas del Tartot de Mhoni Vidente.

Leo

No se deje intimidar por su expareja, aunque han vivido cosas muy fuertes, ella no tiene rencor hacia usted. Sea práctico cuando los gastos comiencen a superarle. No seas tan competitivo; sea feliz en el presente.

Virgo

Los cambios en temas de amor suelen ser buenos si es que abre su corazón. No abuse del ejercicio, o su cuerpo le hará mucho daño. Una persona pedirá ayuda en temas de trabajo.

Libra

Una persona del pasado se hará presente en un sueño este martes 1 de agosto del 2023, querido Libra. No te pongas nervioso, y no la busques en el plano terrenal, es una señal para evaluar tu evolución.

Escorpio

Escorpio, este martes 1 de agosto será perfecto para que retomes una actividad que habías dejado en el pasado. También será buena idea que salgas con tus amigos más queridos y hagas cosas divertidas.

Sagitario

En cuestiones amorosas, el mes de agosto será muy bueno. Las Cartas del Tarot de Mhoni Vidente dicen que estará muy bien en lo que respecta a las finanzas. Llegan buenas noticias de su banco; tome efectivo.

Capricornio

El trabajo no está muy estable en esta semana, y menos con la energía de la Luna Llena en Acuario, tenga paciencia. Aproveche las ganas de vivir nuevas experiencias amorosas.

Acuario

La luna llena en tu signo zodiacal hará que la pases muy bien con alguien nuevo. Aprovecha esta nueva experiencia y disfruta de todo lo que has alcanzado, vas increíble. Un nuevo amor llega a tu vida esta semana.

Piscis

La Luna llena en Acuario de este martes 1 de agosto te servirá para analizar cómo será tu fortuna en temas de amor; recuerda siempre tener tu corazón abierto, estimado Piscis. No busques problemas.

Fuente: Tribuna