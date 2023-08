¿No le entendiste? Greta Gerwig explica el final de la película 'Barbie' tras polémica en redes

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ya pasaron varios días desde que la película Barbie por fin se estrenó y con ello, abarrotó los completos cinematográficos; incluso, a la fecha muchas son las salas que están al tope de su capacidad con el fin de poder disfrutar de esta cinta que dista de las que ya ha hecho Mattel sobre su producto estrella. La razón se debe a que a diferencia de las otras cintas, se trata del primer live action de esta muñeca y la protagonista es nada menos que Margot Robbie. Si bien queda claro que no es una cinta para niños, el final ha causado controversia. ¿Ya la viste?

Si por alguna razón no has visto la cinta y planeas hacerlo, es importante aclarar que en adelante puede que haya algunos spoilers. Si eres del grupo de personas que ya vio la cinta pero el final no te quedo muy claro, la directora del filme, la actriz y productora Greta Gerwig, se dio a la tarea de explicar qué quiso decir con este cierre. Antes había advertido que no habría una escena post-créditos debido a que en la actualidad, no piensa en hacer una parte dos de la cinta ya que, además de evitar presión, no ha planeado de qué iría una secuela.



Además de Barbie, la cinta Oppenheimer se ha convertido en una de las más esperadas y sobre todo taquilleras del verano. Al haber una amplia discusión en redes sociales, ha llamado la atención que el final del proyecto protagonizado por Robbie y Ryan Gosling quedó un poco a la deriva. Ambos personajes se centran en resaltar los problemas en cuanto a roles de género, pues mientras en 'Barbieland' las mujeres son las que están a la cabeza en todo, en el mundo real es a la inversa, lo que lleva a que 'Ken' tenga esa revelación que pone al mundo de 'Barbie' de cabeza.

Sin embargo, uno de los momentos más trascendentes es cuando 'Gloria', personaje interpretado por la actriz America Ferrera, le da a todas las muñecas un discurso que, además de empoderarlas, orilla a 'Barbie' a preguntarse si de verdad vale la pena seguir siendo una muñeca estereotipada o hacer algo más. Es aquí cuando la director entra al debate y explica qué fue lo que quizo decir con el cierre del proyecto que incluso, la llevaría a ser nominada en al menos dos ocasiones al Oscar.

Internautas apuntan a que el final de Barbie fue una especie de broma. Otros en tanto, insisten en que es una escena que se debe analizar a detalle pues 'Barbie', quien ya se presenta como 'Barbara', acude a su primer cita con un ginecólogo. Greta Gerwig, a diferencia de lo que se creería, aseguró que esta escena no tiene que ver con el feminismo como se ha sugerido, sino que más bien sí sabía que el final de la cinta no sería con un final feliz y por ello ella buscaba una especie de broma aunque no del todo.

Era importante para mí que todo operara al menos en dos niveles. Sabía que quería terminar con una especie de broma al caer el micrófono, pero también lo encuentro muy emotivo".

La también actriz narró en entrevista para USA Today que a nivel personal, recordó cómo fue acudir a una cita con un especialista por primera vez, momento que describió como uno no incómodo pero sí vergonzoso. 'Barbie' y 'Ken', personajes de Matell, carecen de genitales y ahora que el papel interpretado por Margot Robbie ya era el de una humana Greta Gerwig buscó transmitir a las nuevas generaciones, específicamente a las adolescentes, que ir por primera vez a un ginecólogo no debe ser bochornoso, para lo que usó la gran sonrisa de la actriz y su personaje para transmitir esa sensación.

Ver a Margot como Barbie, con esa gran sonrisa en su rostro, diciendo lo que dice al final con tanta felicidad y alegría. Pensé, si puedo darles a las chicas esa sensación -Barbie también lo hace-, eso es divertido y emotivo. Hay tantas cosas así a lo largo de la película. Siempre se trató de buscar la ligereza y el corazón".

Barbie seguirá exhibiéndose en cines al menos un par de semanas más y hasta ahora no se sabe cuándo llegará a las plataformas de streaming. Especialmente por qye esta cinta escrita por Gerwig en conjunto con su esposo, el director Noah Baumbach, ha roto récords de audiencia y claro, recaudación en taquilla, por lo que cabe la posibilidad de qye siga habiendo debate la trama y no solo el final que recientemente tuvo que ser explicado por la famosa.

