Ciudad de México.- La famosa y muy querida actriz de novelas, Marjorie de Sousa, recientemente acaba de volver a dejar en completo shock a millones de sus fans de Televisa, debido a que en una entrevista con varios medios de comunicación, le ha mandando un contundente mensaje a su expareja, el polémico presentador y querido galán de novelas, Julián Gil, tras su devastadora súplica al aire para ver a su hijo.

Como se sabe, Marjorie y el famoso presentador de TUDN se encuentran desde hace más de cuatro años en una batalla legal por la custodia del hijo que tienen en común, Matías, al cual Gil no ha podido ver desde mediados del 2019, debido a que el juez falló en su contra y no puede tener una convivencia hasta el pago de su manutención y tampoco fuera de los centros de convivencia dentro que la corte otorga en estos casos.

Sin duda este tema es uno de los más sonados dentro del mundo del espectáculo, debido a que se ha mantenido vigente por tantos años sin llegar a una solución en la que ambos padres queden satisfechos y puedan llevar la custodia en un 50 y 50, a lo que la actriz de Hasta que el Dinero nos Separe ha asegurado que ella solamente quiere que él cumpla con sus obligaciones para tener sus derechos como lo dictamina la corte.

Julián pide ver a su hijo. Internet

Pero, el famoso y muy reconocido villano de Sueño de Amor ha dejado ver que ya no puede más con la situación y verdaderamente extraña a su pequeño, pues durante una entrevista le lanzó una fuerte súplica a su expareja, rogándole entre lágrimas que ya lo deje ver a su hijo y convivir con él, que quiere ser un padre presente para el menor y que lo conozca, a lo que ella no se ha quedado callada.

De Sousa ante las cámaras de varios medios de comunicación, como Sale el Sol, declaró que ella no está haciendo nada más allá de lo que las leyes le han recomendado y dictaminado en las sentencias dentro de su audiencia, afirmando que así como lo ha llevado todo: "Si eso llega a pasar, el reencontrarse, es algo tan privado, que voy a respetárselo a mi hijo, creo que se lo merece así", afirmando que no dirá nada sobre los acuerdos.

Finalmente dio un zarpazo de autoridad, al señalar que Julián no habría comprendido su etapa después del parto, declarando que: "Como mujer recién parida, que estamos cambiando por muchas cosas por el tema de los cambios hormonales, ser mamá primeriza, lo entienden de alguna u otra forma, encima de sobrellevar a una tormenta tan grande, cosa que he hecho porque me agarré a él (Dios), estoy agradecida", afirmando que Dios la ha sacado adelante.

Fuente: Tribuna del Yaqui