Valeria Duque explota y revela si provocó ruptura entre Rauw Alejandro y Rosalía; promete demanda

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Aún hay muchas dudas en torno al rompimiento de Rauw Alejandro y Rosalía, pues se trató de una noticia que impactó a todos los fans de los artistas y que acaparó los titulares de la prensa del entretenimiento en todo el mundo. Como se sabe, el boricua fue señalado por presunta infidelidad pese a que estaba comprometido con la estrella española y hace algunas horas la supuesta amante, Valeria Duque, decidió aclarar todo.

Debido a que la cantautora y el reggaetonero fueron muy reservados con los motivos de su separación, las especulaciones pusieron en la mira a la modelo colombiana, quien en entrevista con el programa El Gordo y La Flaca, aseguró que no tuvo nada que ver con la ruptura amorosa de una de las parejas más célebres del momento. En primer lugar, Valeria confirmó que sí conoció a Alejandro en persona durante un concierto en México, pero aclaró que no ocurrió nada entre ellos:

Yo estuve en ese concierto (de Rauw en México), asistí como una fan más, tuve la oportunidad de verlo; sin embargo, no conversé con él más de dos minutos”, explicó Valeria asegurando que no se tomó fotos con el intérprete de Todo de ti.

La oriunda de Medellín manifestó que luego de que corriera el rumor sobre su presunto vínculo con el artista, tras su encuentro en el 'after party' al que asistió junto a una amiga y otras personas más, comenzó su viacrucis en redes sociales: "Estos días han sido un poco de confusión, porque no tengo nada qué ver en esa ruptura, y además he sido víctima de un acoso cibernético bien fuerte injustamente, entonces en las manos de mis abogados está el caso", declaró.

Crédito: Internet

Sobre la persona que la colocó en el ojo del huracán, Duque explicó lo siguiente: "Sí sé quién fue la persona que inició con el rumor, ya estoy informada, es la hermana de una amiga mía de hace muchos años; sin embargo, con su hermana nunca tuve ningún tipo de relación. Ella lo hizo desde su cuenta personal de Twitter, sin embargo, la cerró, y cerró sus redes sociales, pero ahí quedó su nombre cuando inició con el hilo".

Asimismo, Valeria aseguró que su profesión la ha llevado a ser blanco de diversas críticas debido a los prejuicios que hay sobre la industria del modelaje: "Eso pasa porque tristemente estamos acostumbrados a la estigmatización, a los prejuicios, y las modelos, las mujeres como yo, estamos muy expuestas a eso, a suposiciones, a toda esta estigmatización por nuestro estilo de vida, porque hay mujeres muy lindas", expuso, de acuerdo a información de Agencia México.

Tras aclarar que también conoce a Maluma debido a que colaboró en el videoclip del sencillo 11 PM, la modelo únicamente tuvo buenos deseos para Rauw Alejandro y Rosalía: "Es innecesario un mensaje para alguno de estos dos artistas, esta pareja a la cual admiro muchísimo, soy muy fan de los dos, puesto que ellos también saben la verdad, solamente ellos son los que saben cuáles son las razones de su ruptura, en la cual yo no tengo nada que ver", dijo al respecto.

Fuente: Tribuna