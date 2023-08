VIDEO: Lupillo Rivera explota en plena entrevista y tacha de "traicionero" a Gustavo Adolfo Infante

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Lupillo Rivera se encuentra promocionando su música y sus próximas presentaciones, razón por la que tuvo un encuentro con la prensa, aunque al percatarse que entre los reporteros había corresponsales de Imagen TV, donde trabaja su archienemigo Gustavo Adolfo Infante, el 'Toro del Corrido' no desaprovechó para enviarle un recadito y hasta recordarle a su progenitora.

Para nada es un secreto que el llamado 'Rey de las Exclusivas' se ha hecho de un sinfín de enemistades a lo largo de su carrera, pues muchas veces no tiene filtro a la hora de verter su opinión y eso llega a causar ámpula en algunas personas, así que varios artistas no lo quieren y tratan de no dar entrevistas para los programas en los que participa.

Fiel a su estilo, el intérprete de Fondo fondo y Grandes ligas se portó atento con todos, así que respondió a todos los cuestionamientos, incluyendo asuntos incomodos como su separación, pero en cuanto le hablaron de traiciones amorosas el cantante recordó su conflicto con el periodista y mencionó ante las cámaras de Ernesto Buitrón:

¿Tú eres de Grupo Imagen, verdad? Esos sí me han traicionado mucho, dile a Gustavo que ya no me traicione tanto el hijo de su chin…da madre", dijo entre risas y emprendió su camino.

¿Cómo surgió el pleito entre Lupillo Rivera y Gustavo Adolfo Infante?

Ambos solían tener una buena relación, razón por la que Lupillo Rivera le otorgó varias exclusivas e incluso participó en su programa El minuto que cambió mi destino, donde abrió su corazón y tocó temas muy vulnerables de su vida, pero todo se terminó cuando Gustavo Adolfo Infante demeritó su carrera musical y señaló que le ardía que le preguntarán de Christian Nodal, porque según él es mucho mejor y más talentoso.

Evidentemente sus palabras hirieron al cantante, quien en su momento dijo: "Es como mi gran excompadre Gustavo Adolfo Infante, a este 'vato' de todo le daba entrevistas y esto y el otro y nada más da chance de pegarte y te pega. Entonces, como ser humano, ¿qué haces?, pues ya no le tienes confianza a esa persona".

Esta sería la razón por la que Lupillo Rivera llamó "traidor" a Infante, quien al ver su mensaje se limitó a decir que le guarda respeto y que muchas veces tienen puntos de vista equidistantes, así que al parecer ya se le olvidó lo que le dijo en su momento, aunque es evidente que el 'Toro del Corrido' no olvida cuando se le aflojó la boca y le hizo fuertes comparaciones, además de que demeritó su carrera musical, razón por la que quizás no lo logre disculpar.

Fuente: Tribuna