Ciudad de México.- No es ningún secreto que Ari Borovooy junto con Bobo Producciones han ayudado a reimpulsar la carrera de varios famosos, tal es el caso de Lupita D'Alessio, Yahir, Kalimba, Erik Rubín, Alessandra Rosaldo, Matute, entre otros. Si bien, el concepto que el exOV7 y su empres estaban manejando parecía ser sumamente famoso, hay que recordar que no todo lo que brilla es oro, y parece ser que las cosas no irían tan bien para el cantante de Shabadabada.

Resulta ser que desde finales del mes de julio, comenzaron a surgir una serie de informes, algunos de ellos lanzados por la periodista Martha Figueroa de que el concepto de los 2000's Pop Tour no estarían funcionando al 100 por ciento. Y es que, aunque el concepto, en un inicio provocó gran expectativa en la gente (porque incluía a figuras como Pewee, Dulce María, Yahir, Paty Cantú, Kikki Klan, Kudai y Kalimba) parece ser que la euforia por este tipo de shows ha ido disminuyendo.

Según declaraciones de la periodista, en determinado momento, las cosas se pusieron tan mal, que Ari tuvo que recurrir a regalar algunos boletos para llenar la asistencia del recinto. Según las declaraciones de la comunicadora, en el programa de Con Permiso, ya desde el inicio se auguraba que podrían haber perdidas para el exOV7, puesto hubo quienes le advirtieron que los 2000's podrían jalar menos gente que los 90's.

Para evitar este desastroso desenlace hubo quienes le dijeron al cantante de Te quiero tanto que fusionara el espectáculo de los 2000's con el de los 90's, para que de esta manera hubiera un mayor número de asistencia, pero habría sido el propio Ari quien se negó argumentando que era mejor hacer cada show por separado y, de esta manera, poder incrementar las ganancias, cosa que no ocurrió.

"Se les dijo que por qué no juntaban los 2000’s con los 90’s y dijeron, 'no, no, no, vas a ver qué padre' y resulta que ahí están batallando porque a los 90’s que sí le va increíble estos 2000’s no han gustado tanto y no se están vendiendo tanto las fechas y los boletos, que dieron un concierto en la Ciudad de México y que tuvieron que regalar muchos boletos."

Para la mañana de este jueves, 10 de agosto, la cuenta de Twitter de La Portada A.I lanzó un mensaje en el que estarían confirmando que, en efecto, el concepto de los 2000's tour habría sido un fracaso total, por lo que Ari habría decidido terminar con los espectáculos de dicha generación, aunque no sin antes terminar con todas las fechas que tenían pendientes, luego de ello ya no se organizarían más eventos de la mencionada década.

"Bobo producciones Terminara el concepto 2000 pop tour, no funciono solo harán las fechas que les quedan pendientes."

De acuerdo con las declaraciones de la gente, en la sección de comentarios, el fracaso de los 2000's habría sido culpa únicamente de los artistas que se encontraban en la cartelera del mencionado show, puesto estos famosos no le habrían dado la promoción adecuada al espectáculo, siendo que ni siquiera lo mencionaban en entrevistas, por lo que la gente no se enteraba de sus presentaciones y no acudían.

