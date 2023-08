Defienden a Luis Miguel de usar dobles; Viuda de su exmanager mete las manos al fuego por él

Buenos Aires, Argentina.- Luis Miguel regresó de manera oficial a los escenarios el pasado 3 de agosto con una serie de conciertos en Argentina, país en donde ha abarrotado la Movistar Arena pero también lo ha llevado a ser motivo de tendencia, pues además de asegurar que al final de cada presentación muestra problemas con su voz, también los temas relacionados con su apariencia física dan mucho de qué hablar al grado de asegurar que utiliza dobles para hacerse pasar por el en cada una de las presentaciones. Con el objetivo de defender su reputación, una persona ha salido al quite.

Se trata de Lucía Miranda, viuda de Hugo López quien en el pasado se desempeñará como el segundo manager del intérprete de temas como Cuando calienta el sol, Suave, La incondicional o Ahora te puedes marchar. La trascendencia de este personaje quedó claramente marcada en la serie biográfica de Luis Miguel en Netflix, y es precisamente por el vínculo que unió ambas personalidades que la mujer antes mencionada decidió defender el honor de ‘Micky’ declarando si es verdad o no que ha recurrido a dobles para usurparlo en el escenario.

Estoy sorprendida que digan todas las cosas que están diciendo, que es el doble, que tiene un doble. Él no viaja con dobles, nunca tuvo dobles en su vida, no le gusta eso y la verdad me llama la atención que se diga eso".

Luis Miguel, Hugo López y Lucía Miranda. Foto: Twitter

Las declaraciones de Miranda fueron difundidas a través del programa argentino A la Barbarossa. Cabe destacar que son los medios del país sudamericano los que han enfatizado en que el cantante de 53 años de edad ha tenido que valerse de dobles para poder cubrir en la demanda de la extensa gira que no solamente será es lo que resta del 2023, sino que en días pasados le sumó 51 presentaciones a una gira que se extenderá hasta el mes de junio del 2024.

La viuda de Hugo López lamentó que también se haya mencionado que Luis Miguel ha tenido que valerse de playback para poder salir avante de las presentaciones que continúa ofreciendo en Buenos Aires. Basta recordar que 'El Sol', estará en dicha nación hasta el 18 de agosto y con ello viajará a Chile. Tras ello, la siguiente parada será en Estados Unidos y posteriormente vendrá a México donde cumplirá con más de una veintena de presentaciones que están agotadas desde la fase de preventa.

Luis Miguel y Hugo López

Al ser cuestionada sobre cómo podría estar tomando Luis Miguel toda la polémica que hay en torno a su regreso a los escenarios tras cinco años de ausencia, Lucía Miranda fue enfática de respecto a que el cantante y actual pareja de la diseñadora española Paloma Cuevas, podría no estarle dando importancia a todos los comentarios que se hacen al respecto, por lo que es poco poco probable que tanto él como su equipo de trabajo salgan a dar una declaración con el fin de esclarecer los hechos.

Él no hace caso, no contesta, yo creo que el periodismo está un poco enojado con él porque él no quiere hacer notas, pero bueno, hay que respetar al artista, el artista no quiere dar notas, y bueno, hay que dejarlo. Pero ahora no está haciendo notas y yo creo que no va a ser porque se están diciendo tantas cosas".