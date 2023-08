Doble de Luis Miguel admite haberlo sustituido en conciertos de Argentina: "Suspendía los shows"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace aproximadamente una semana, Luis Miguel reapareció de forma pública e inició con su gira de conciertos, la cual había estado causando gran expectación desde que se anunció hace ya varios meses. Si bien se sabe que el cantante ha salido a dar espectáculos magistrales en Argentina (país en el que arrancó su gira) esto no ha sido suficiente para convencer a varios de sus fans, quienes se han quejado que el cantante de La Chica del Bikini Azul estaría utilizando dobles para sus funciones.

Como algunos sabrán, aunque Luis Miguel es uno de los cantantes famosos de México y América Latina, también ha resaltado por ser bastante polémico y algunos más dirían que se trata de alguien poco leal a sus fans, con quienes mantiene una comunicación nula a través de redes sociales y a quienes les habría cancelado varios conciertos con anterioridad, tal fue el caso en el que planeó una colaboración con Alejandro Fernández, a la cual nunca se presentó, lo que desató la molestia del hijo de Vicente Fernández.

Es por ello que cuando Luis Miguel regresó a los escenarios consiguió perturbar a sus fans, puesto estos aseguran que no se parece en nada al cantante, lo que los llevó a pensar que, perfectamente, pudo haber contratado a un doble que cante por él, mientras éste se encuentra disfrutando de estar en su querida casa de Acapulco. Asimismo, hay quienes aseguran que el famoso de La incondicional no sería capaz de llegar a hacer algo así.

Es bajo este contexto que algunos fans recordaron la entrevista que alguna vez dio Andrés Rey, doble de Luis Miguel, quien llegó a revelar llegó a sustituir al cantante cada vez que éste abandonaba algún recinto. Según declaraciones del imitador, todo comenzó cuando el famoso brindó un show en el Estadio Juan Gilberto Funes de San Luis en Argentina, sitio en el que dio un concierto por 40 minutos, pero después de un rato se quejó del sonido y se marchó.

Para evitar problemas con la gente, los organizadores llamaron a Andrés Rey para que subiera al escenario y terminara con la presentación. Según declaraciones Rey, esta no sería la única vez que habría sustituido a Luis Mí, pero no podía hablar demasiado del asunto porque existía un contrato de confidencialidad, por lo que no debía dar detalles de en dónde y cuando ocurrieron los mencionados eventos.

"Hay un contrato de confidencialidad y mucho que no puedo contar, pero en San Luis hubo un episodio y en otros lugares también. Se fueron armando distintos tipos de giras y, cuando había fallas de sonido o no estaba pactado, el artista suspendía los shows."

Según declaraciones de Andrés Rey, la verdadera razón por la que la gente no se había percatado de que él había estado sustituyendo a Luis Miguel en conciertos anteriores a su gira actual, era porque era muy bueno en su trabajo, al cual lleva dedicándose desde hace 20 años. Cabe señalar que estas declaraciones no confirman que el intérprete de Lo tengo todo excepto a ti esté utilizando un doble en sus presentaciones actuales.

