Ciudad de México.- La semana pasada Luis Miguel dio inicio con su gira de conciertos, la cual logró causar gran expectativa desde que las redes sociales del cantante naturalizado como mexicano anunciaron que el 'Sol' regresaría a los escenarios; sin embargo, parece que su gran retorno a la farándula no fue el que muchos esperaban y es que, el intérprete Ahora te puedes marchar y Tengo todo excepto a ti no era lo que los fans esperaban.

Y es que según las quejas de la gente, la expareja de Aracely Arámbula habría cambiado demasiado su aspecto físico a tal grado en el que no consideran que se trate de él, sino de un doble. Incluso, algunos youtubers llegaron a lanzar videos en el que han analizado la posición de sus orejas y la forma de su nariz, argumentando que estos no serían los mismos que los del cantante de No culpes a la noche.

Es bajo este contexto que la grafóloga colaboradora del programa matutino, Hoy, estrenó un video en el que analizó los rasgos físicos del supuesto Luis Miguel falso, el cual se presentó durante los últimos días en Argentina. Maryfer Centeno mencionó que es prácticamente imposible que exista una persona que sea tan parecida a 'El Sol' tanto en su voz como como con sus típicos bailes que solía hacer en el escenario.

Tras ello, la experta en lenguaje corporal mencionó que las orejas no cambian de lugar, pero sí pueden cambiar de tamaño conforme avanza la edad de las personas, esto es debido a que van perdiendo elasticidad, por lo que no es de extrañarse que los oídos de Luis Mí se vean un poco distintos a sus años juveniles: "Las orejas de Luis Miguel han causado una gran expectativa, las orejas crecen toda la vida debido a la pérdida de elasticidad que las forman. Lo que no puede pasar es lo que dicen, que le cambió el lugar, es biológicamente imposible."

Asimismo, la grafóloga reveló que la nariz también puede llegar a cambiar conforme las personas van envejeciendo, de hecho, Centeno reveló que la nariz de alguien continúa cambiando hasta los 16 años, momento en que esta parte del cuerpo alcanza la madurez, al menos en el caso de los hombres: "La nariz no crece, cambia de forma con el paso del tiempo y alcanza su tamaño definitivo a los 16 años en hombres. Los gestos de Luis Miguel y las expresiones faciales son únicos y la sonrisa es única."

Finalmente, Maryfer Centeno habló un poco sobre las expresiones faciales de Luis Miguel, especialmente de la apertura de su boca la cual continuaba siendo la misma pese al pasar de los años, por lo que la famosa experta reveló que, en realidad, no existen bases que sostengan la teoría de que el cantante de Amor, amor, amor esté utilizando a algún doble para sus conciertos, aunque detalló que se trata de una excelente estrategia de marketing.

