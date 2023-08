¡Fue infiel! Tras divorcio, Galilea Montijo se confiesa en Televisa y deja en shock: "Soy coqueta"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La controversial conductora Galilea Montijo de nueva cuenta está dando de qué hablar con sus declaraciones y en esta ocasión tiene qué ver con una supuesta infidelidad. Resulta que a solo meses de anunciar su divorcio de Fernando Reina Iglesias, ahora la líder del reality La Casa de los Famosos reconoció que no es una mujer fiel, lo cual dio pie a que surgieran nuevos rumores sobre su separación.

Durante la reciente transmisión del programa Netas Divinas, en el Canal Unicable, fue donde 'La Gali' hizo esta impactante confesión que dejó en shock a todos los televidentes. Todo pasó cuando la voz del programa, Ángela, le preguntó a la presentadora nacida en Guadalajara, Jalisco sobre qué cosa le gustaba pedir cuando estaba en una relación pero a ella le costaba cumplirla.

Sin importarle estar ante las cámaras, Montijo admitió ser una persona infiel: "¿Será la fidelidad?... sí la fidelidad, sí como no", expresó la tapatía de 50 años mientras que Angie Taddei, conductora invitada, quedaba impactada con su confesión: "¡Ay señora!". Después, Gali trató de mejorar su declaración: "Ay, es que una puede ser infiel aunque sea mirando de lejos", dijo y la integrante de JNS añadió: "Eso no es infidelidad".

Luego Paola Rojas interrumpió el incómodo momento diciendo que era de aplaudirse que Galilea admitiera ante el público de Netas Divinas que le costaba serle fiel a sus parejas: "Un aplauso a la honestidad, esto se llama Netas Divinas y lo cumplió". Inmediatamente después, la presentadora estelar del programa Hoy volvió a deslindarse de su primera confesión diciendo: "No soy una persona pintacuernos pero soy coqueta pues", comentó mientras que Consuelo Duval añadió: "Yo también".

Aunque 'La Gali' trató de justificar su confesión sobre la fidelidad, los internautas en las redes sociales la están haciendo pedazos pues consideran que sí admitió haber puesto los cuernos a alguno de sus exs. Como se recordará, la también actriz tapatía anunció la separación de Fernando Reina Iglesias a inicios de 2023 destacando que ya habían terminado su proceso de divorcio. Inmediatamente después del anuncio, surgieron rumores sobre el porqué de esta repentina decisión, sin embargo, ella no quiso revelarlos.

Y aunque todo apuntaba a que el padre de su hijo Mateo era quien le fue infiel, ella respondió así: "Si te casas hay rumores, si te separas hay rumores. Para la gente lo extraño es no verte pelear... si no hay sombrerazos aquí, los que ganan son nuestros hijos. Es el papá de mi hijo y no tengo absolutamente nada malo que hablar de él", declaró en una entrevista con People.

Galilea confirmó su divorcio a inicios de 2023

