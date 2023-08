"Fuimos todo y nada": Toñita habla de su relación con Yahir en 'La Academia', ¿habrá recalentado?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reality de canto de TV Azteca, La Academia ha sido testigo de varios romances entre sus concursantes, siendo la primera generación una de las más candentes gracias a las dinámicas que armaban los chicos para hacer más divertida su estancia y Yahir Othón Parra fue uno de los más galanes que protagonizó románticas escenas con algunas de sus compañeras.

Si bien, el intérprete de La Locura tuvo una fugaz relación con Nadia Yvonne dentro del concurso, pocos sabían que también tuvo sus quereres con Toñita, fue hasta que ella misma lo destapó hace algunos meses dejando en shock a la farándula, pues más allá de algo formal, la 'Negra de Oro' confesó que suyo fue más pasional y que incluso habían tenido intimidad dentro del programa.

Esta confesión desató polémica, pues cuando le cuestionaron a Yahir lo negó rotundamente y hubo quienes la acusaron de mentirosa y colgada de la fama, mientras que otros se empeñaron en acusarla de ser una mujer conflictiva que le gusta hablar de terceras personas para acaparar reflectores, razón por la que quiso callar a sus detractores.

Fue en el festejo de los 25 años del programa Hoy, donde los exacadémicos se encontraron, así que la veracruzana aprovechó la ocasión para demostrar que la amistad que tienen sigue intacta, así que subió a su cuenta de Instagram un video en el que Yahir le pide a sus seguidores que no odien a su amiga y ambos cierran diciéndose lo mucho que se quieren.

En este sentido, frente a las cámaras de Enrique de la Rosa, Toñita volvió a tocar el tema y señaló que si algo no le gusta es ser mentirosa, por lo que sostiene que tuvieron ondas, pero que nunca trascendió a algo más: "Fuimos todo y fuimos nada, al decir eso espero que lo entiendan, porque ya no me voy a estar metiendo en camisa de once varas. La amistad no está rota y no tenemos rencillas como otras personas dijeron".

La cantante contó que le reclamó a Yahir por haberla negado, a lo que él respondió que es todo un caballero y no le gusta exponer sus cosas íntimas, evidentemente esto en broma, por lo que están muy bien y niega que puedan tener algún reencuentro en el sentido amoroso: "No a Yahir le quiero mucho, pero lo que pruebo ya no regreso".

Finalmente, Toñita reiteró que es una mujer sumamente cariñosa, por lo que no les debería causar extrañes que la capten mostrando el amor que le tiene a sus compañeros, en particular a Yahir, Víctor García y Raúl García, a quienes considera sus hermanos por todo lo que compartieron en La Academia.

