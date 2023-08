Comparta este artículo

Ciudad de México.- Recientemente la reconocida actriz y famosa cantante, Ana Bárbara, acaba de presentarse ante las cámaras de Sale el Sol, en donde la dio una contundente respuesta a su 'hijo', el joven de 19 años, José Emilio Fernández Levy, con respecto a las acusaciones contra Ángel Muñoz, el prometido de la cantante, de supuestamente violentar verbalmente a sus hermanos y que ella lo sabría, ¿acaso está furiosa?

Como se sabe, hace un par de días, en una entrevista con De Primera Mano afirmó que no ha habido un acercamiento a la que considera su segunda mamá, pero que es Muñoz el que no, dado a que siente que cree que existe violencia verbal en contra de sus hermanos, señalando que: "Justamente, platiqué que la quiero mucho, le agradezco todo. Pero el esposo no me cae tan bien. La forma en la que él trataba a mis hermanos verbalmente no era la adecuada, por eso se da también la separación entre ella y yo".

Ante este hecho, le cuestionaron si la cantante de Fruta Prohibida no sabe de esto y él respondió que: "Creo que si lo sabe, pero nada más no abre los ojos. Lo había contado, pero espero que se dé cuenta de cómo trata su esposo a sus hijos", reafirmando que a ella la ama y "Siempre voy a respetar las decisiones que ella tome, pero que escuche a mis hermanos y que, a partir de eso, tome la decisión; que no se deje cegar por el amor".

Ahora, la mañana de este jueves 10 de agosto, reporteros de Imagen TV se la toparon en el aeropuerto y le cuestionaron sobre als declaraciones del joven, a lo que ella se negó a hablarlo, y simplemente dijo que: "Así lo dejo, mi amor… ¿Has oído que la ropa sucia se lava en casa? Yo prefiero esto guardarlo para nosotros y ya cuando tenga algo qué decir, que sea bien bonito, se los juro que se los voy a decir".

De igual forma dejó en claro que al hijo de Mariana Levy lo ama mucho y para ella es su hijo y cuando quiera acercarse para hablar lo hará, pero por lo pronto se mantendrá en la postura de que: "Yo creo que todo pasa por algo y yo creo que realmente… no hay nada oculto entre el cielo y la tierra y pues nada. No tenemos nada malo ni qué decir ni nada bueno en este momento, solamente que gracias y que cuando haya un comentario pues ya lo diremos".

Para finalizar con el tema, a la cantante se le cuestionó sobre el hecho de que su hijo José María haya tomado la decisión de irse a vivir con su padre, José Manuel Fernández, mejor conocido como 'El Pirru', a lo que ella señaló que: "Todos los papás pasamos momentos de todo", mostrándose feliz y en paz por los procesos que se encuentran atravesando en estos momentos como familia, sin querer dar detalles.

