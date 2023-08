Golpe a TV Azteca: Tras rechazo en 'Venga la Alegría', Anette Cuburu estrena programa ¿en Televisa?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La afamada conductora Anette Cuburu de nueva cuenta logró apoderarse de la atención de sus seguidores y de los medios de comunicación debido a que hizo un importante anuncio. Resulta que la originaria de Mexicali, Baja California, informó que está estrenando un nuevo proyecto fuera de la pantalla de TV Azteca, a solo semanas de haber hecho oficial su salida del matutino Venga la Alegría.

La también actriz comenzó su carrera siendo parte de las filas de Televisa luego de haber estudiado actuación en el Centro de Educación Artística (CEA). En esta empresa participó en proyectos como Mujer, casos de la vida real y el programa Hoy, pero en la actualidad estaría vetada del matutino y de la empresa. En primer lugar porque aseguró que Andrea Legarreta la trató mal cuando trabajaron juntas y dijo que su colega era una "amargada" que vivía "infeliz" en su matrimonio con Erik Rubín.

Después, Anette fue vetada de la empresa de San Ángel porque habló pestes de su exmarido, el poderoso ejecutivo Alejandro Benítez. Y es que la presentadora aseguró que su exmarido la vetó "de todos lados" luego de que decidiera separarse de él: "Había una orden de que no me dieran trabajo. No se lo deseo a nadie... me colgaban el teléfono y ni me tomaban la llamada, gente que vino a mi casa, que cargó a mis hijos...".

Tras mudarse a las filas de la empresa del Ajusco, Cuburu pudo conducir programas como Club de Eva, Todo un show, VLA y Al Extremo, además de varios especiales del canal. Sin embargo, a finales del pasado mes de mayo la bajacaliforniana abandonó al elenco de Venga la Alegría en medio de rumores de que había sido despedida porque el público no quería verla al aire. No obstante, ella misma salió a decir que se trató de una renuncia voluntaria.

Pero luego de haber estado fuera del aire por más de dos meses, ahora Anette dio un duro golpe a TV Azteca pues presumió que está estrenando programa pero no dentro de esta televisora. ¿Vuelve a Televisa? No, en realidad la conductora anunció a través de sus redes sociales que había creado su canal de YouTube donde tendrá un programa de entrevistas que se llamará Anetteando.

Así compartió todos los detalles de su proyecto, en un video que difundió en su perfil de Instagram: "Se ha dicho de todo, hasta que me salí de la tele porque estoy embarazada y voy a tener un bebé, y sí, se llama Anetteando, es un podcast live sin cortes y sin ediciones con tus artistas favoritos", explicó. Asimismo, Anette Cuburu anunció que el proyecto estará disponible a partir del próximo martes 15 de agosto.

Crédito: Instagram @anetteoficial

Fuente: Tribuna