Integrante de Yahritza y Su Esencia arremete contra detractor y duda que los latinos les quiten fama

Ciudad de México.- La agrupación Yahritza y Su Esencia sigue en el ojo del huracán, pues luego de que lanzaran críticas hacia la comida y vida cotidiana de los mexicanos, lograron ganarse una gran ola de odio que los ha perseguido incluso en sus presentaciones, dado que en su aparición con Grupo Frontera se llevaron un intenso abucheo de parte de los asistentes, además de que hay fuertes campañas en redes sociales en las que piden no asistir a sus eventos.

No obstante, lejos de que sus desafortunados comentarios se olviden, ahora vuelven a ser tendencia por la forma en que respondió uno de sus integrantes a un detractor que seguía su live en TikTok, donde le pidió tener más humildad, lo cual terminó por molestarle y volvió a dar de qué hablar al poner en duda que los latinos puedan quitarles la fama que han adquirido.

El trío estadounidense está conformado por Yahritza (voz y guitarra acústica), Armando (guitarra de doce cuerdas) y Jairo Martínez (bajo acústico), siendo Mando el que no se limitó al responder a su hater, quien le echó en cara que los latinos fueron los que los colocaron en la posición en la que hoy están, así que podrían quitárselas sin ningún problema.

Saraí ni me conoces para decir que sea humilde, por favor Saraí, porque los que hablan más de la humildad son los que son menos humildes. Los que son humildes no lo tienen que decir", respondió el músico.

Después del escándalo que protagonizaron, las redes sociales no los perdonan: "Después de todo son niños que no saben ni que ching…s pasa con sus vidas", "Lo ideal sería que se retiren", "Que sus papás los retiren del medio antes de que sea muy tarde y el odio consuma no solo sus carreras, sino sus vidas", "Esos morros ya mejor deberían retirarse", son algunos de los comentarios que abundan en la red.

No obstante, a pesar de las afirmaciones que hace Armando, la realidad es que no la están pasando muy bien debido al enojo que generaron, no solo por los abucheos en donde se presentan, pues la baja de apoyo ya se refleja en los números de sus redes sociales, dado que tan sólo en TikTok, donde son más fuertes por la cantidad de 'follows' que tienen, perdieron en una semana a 300 mil usuarios, pues pasaron de 5 millones 700 mil a 5 millones 400 mil, lo cual muestra que las disculpas que ofrecieron no fueron bien recibidas.

