Jorge Losa señala a Nicola Porcella de haber lanzado el rumor de un posible romance con la productora

Ciudad de México.- A pesar de que ya salió de La Casa de los Famosos México, Jorge Losa no deja de dar de qué hablar y esta vez lo hizo acerca de Nicola Porcella, quien asegura lo dejó decepcionado por la forma en que ha manejado su juego, así que de "hipócrita" no lo baja y aprovechó reflectores para acusarlo de haber sido el que inició con el rumor de que tenía una supuesta relación amorosa con la productora Rosa María Noguerón.

Tras su eliminación, el español se pudo percatar de todo lo que decía el 'Team Infierno' de él, pero lo que terminó por molestarle fue lo que hizo el peruano, pues asegura que fue parte importante para que se desataran críticas y olas de hate en su contra, lo cual lo hace pensar que ya no son amigos, aunque no descarta que ahora que el reality termine puedan hablar para aclarar ciertos puntos.

Para empezar, Jorge reveló a Cecilia Galiano que ambos habían hecho de alguna manera un pacto previo al arranque del show, pues se conocían desde Guerreros, así que pensó que por esa unión que tenían se iban a respetar y no habría intercambio, lo cual no sucedió : "Mira qué hipócrita, y todavía se queja. En la primera nominación me vota, en la segunda pasa de mí, en la tercera me doy cuenta y pienso: 'Este me está traicionando'", expresó.

También, mencionó durante la plática que tuvo en una de las recientes galas el ardor que le provocó a Nicola Porcella con las pruebas de líder, dado que rompió récord al obtener ese beneficio en cuatro ocasiones, mientras que él no pudo ni una sola y cree que eso fue lo que lo motivo a levantarle falsos acerca de una relación con la productora, algo que no le perdona.

Es importante destacar que durante su estancia, Jorge Losa fue muy señalado en redes sociales y por sus compañeros, pues a la mayoría se les hacia incomprensible que tuviera tanta suerte para ganar las pruebas, así que se comenzó a especular que los altos mandos de la televisora le podrían estar ayudando a salvarse y que podría ser uno de sus candidatos para la final, aunque terminó expulsado.

Tal como era de esperarse, las declaraciones de Jorge Losa causaron ámpula en las fans de Nicola Porcella, quienes no dudaron en desentenderlo de sus acusaciones, así que indicaron que cuando mencionó lo de la productora lo hizo a modo de broma, pues antes habían ido a gritarles esa noticia y le recordaron que tras ese comentario recibió una llamada de atención de parte de 'La Jefa', por lo que creen que no debería engancharse y sentir que fue un tema de intentar desprestigiarlo.

