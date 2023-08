Comparta este artículo

Texas, Estados Unidos.- Prácticamente desde el 18 diciembre del pasado año 2022, la familia Aguilar (específicamente Ángela) no han hecho más que pasar de escándalo en escándalo. Si bien, ya habían usuarios en redes sociales que acusaban a la joven de ser soberbia y prepotente con los trabajadores bajo su cargo (como fue el caso de no agradecerle a un hombre que le abrió la puerta), todo explotó para la joven de 19 años cuando se declaró 25 por ciento argentina, cosa que desagradó a sus fans, especialmente porque su primer disco se llamaba Primero Soy Mexicana.

Luego de ello se puede recordar que hubo una supuesta filtración de unas fotografías y videos íntimos de Ángela Aguilar en redes sociales, los cuales habrían sido un fotomontaje creados por alguna persona malintencionada. La intérprete de La Llorona no brindó entrevistas al respecto, pero sí lanzó un comunicado en el que reveló que procedería legalmente, aunque jamás se supo en qué concluyó esto.

Mientras todo ello pasaba, se llegó a rumorear fuertemente que la familia ya no estaba llenando estadios como llegó a hacer en el año 2022 con el Jaripeo Sin Fronteras, al grado en el que Pepe Aguilar tuvo que cancelar varias presentaciones, llegando a retomar sus conciertos aunque en solitario. Según algunas especulaciones, dicha decisión habría sido tomada para alejar a Ángela de los escándalos.

Si bien, parecía que todos los rumores que rodeaban a la más joven de la dinastía habían llegado a su fin, la realidad es que esto no resultó de dicha manera, puesto hace unas semanas el medio de YouTube, Chisme No Like, lanzó un reportaje en el que aseguraron que la cantante de Dime cómo quieres tendría una relación con un jugador de la NFL, lo cual no estaría mal sino se tomara en cuenta que se trata de Josh Ball, atleta que anteriormente fue acusado bajo 11 cargos de violencia doméstica.

Esta decisión habría fracturado la relación de Ángela con su padre, motivo por el que ambos tomaron distancia. Las especulaciones de esto último se vieron derrumbadas recién el pasado lunes, 7 de agosto, día del cumpleaños de Pepe Aguilar, cuando el intérprete de Credo compartió un video en le que se le ve celebrando junto a toda su familia, esto incluye a su hija mayor.

Entonces... ¿cuál es el nuevo escándalo de la familia? Resulta ser que el mesero de un restaurante de Texas, denunció a través de un video que los descendientes de Flor Silvestre y Antonio Aguilar le habrían dado una propina de apenas 20 dólares, por lo que los tachó de tacaños. Esto desató una serie de críticas entorno a los cantantes del regional mexicano, sin embargo, dicho pago no sería nada escueto, puesto se traduce en 340 pesos mexicanos... y ¿tú qué piensas?, ¿fue poca la suma que pagaron?

Los Aguilar comiendo en un restaurante de Texas, en Estados Unidos

