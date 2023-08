Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace varias semanas, varias parejas de la industria de la farándula le han puesto fin a su relación, sin embargo, la que más causó revuelo fue la compuesta por Rauw Alejandro y Rosalía, pues como muchos sabrán, ambos ya estaban comprometidos y estaban a unos meses de su boda, incluso la motomami ya había anticipado qué tipo de vestido elegiría siendo uno de la diseñadora punk Vera Wang.

Sin embargo, hace varios días, los cantantes de reguetón estremecieron al mundo tras anunciar que habían decidido terminar su relación, esto sin dar ninguna razón de manera pública, lo que generó que más de una persona acusara a Rauw de ser el causante de la separación, puesto hubo quienes aseguraron que habían terminado su compromiso porque el intérprete habría engañado a Rosalía con una modelo.

Rauw compartió un comunicado explicando que él jamás había engañado a Rosalía y destapó que los motivos eran personales. No fue sino hasta este jueves, 10 de agosto que lanzó un nuevo sencillo titulado Hayami Hana, cuyo significado viene del japonés y significa "mujer de gran belleza y un tanto inusual", mientras que la segunda palabra significa "flor". El tema no tuvo publicidad, por lo que sorprendió su estreno.

En el tema de 6 minutos de duración, el cantante de 30 años escribió una carta de amor que, claramente, estaba dirigida a la catalana, en la cual destacó que solo ellos dos conocían la causa de su ruptura y su historia de amor, la cual duro un aproximado de 3 años. Asimismo, Rauw reveló que su ruptura no tendría que ver con ningún engaño de su parte: "Yo seré muchas cosas, pero nunca infiel. Ella siempre tuvo la clave de mi cel. Esto fue algo más que no está en mi poder."

En otra estrofa de la canción, Alejandro insinúa que el verdadero causante de su ruptura era su propio ritmo de vida, el cual no les permitía permanecer juntos, puesto ambos se sentían sumamente presionados por la fama que poseían, por los comentarios en redes sociales y siempre estar observados por la prensa: "No te culpo, la vida que llevamos no pa' todo el mundo, la prensa, las redes, presiones de grupo, estando lejos es más difícil, mas fácil junto. Trabajos sin parar, pero hasta qué punto."

Dado a que la pareja tenía una gran cantidad de fanáticos que poseían Rauw y Rosalía, el tema no tardó en convertirse en tendencia, de hecho, a lo largo de esta nota pudiste encontrarte con una gran cantidad de memes que los seguidores crearon para expresar su apoyo al cantante de reguetón e incluso algunos más colgaron algunos audios en los que se podía escuchar que estaban llorando tras escuchar el tema.

Fuentes: Tribuna