Ciudad de México.- La Casa de los Famosos México ha desatado una gran cantidad de polémicas desde que comenzó a inicios del mes de junio y es que, parece ser que las peleas entre ambos equipos no se limitaron a permanecer en el interior de la mansión, al grado en el que algunas personas del exterior tomaron partido por alguno de sus participantes favoritos, como es el caso de Niurka quién en más de una ocasión dio de qué hablar por defender a su hijo, Emilio Osorio o a su amigo Sergio Mayer.

Pero lo pleitos no se limitaron únicamente a la audiencia o los familiares de los participantes, puesto los panelistas también han llegado a tener sus roces por dar su opinión con respecto a algún equipo. Tal fue el caso de René Franco, quien podría estarse jugando su puesto como conductor de las post-galas, al dar su opinión realista con respecto al equipo del cielo, del cual ninguno de sus participantes llegaron a la final.

Y es que, desde la perspectiva del polémico presentador, él preferiría quedarse en el infierno con personalidades de la talla de Sergio Mayer y Poncho De Nigris, quienes han sido fuertemente criticados desde que comenzó en concurso de telerrealidad por sus controversiales estrategias a estar 1 minuto con el team cielo, a quienes tildó de "aburridos" y hasta "hipócritas", argumentando que no confiaba en ninguno de ellos.

Desde la perspectiva de Franco, estar con un "alacrán" como Mayer era preferible a estar con los participantes del equipo del cielo en quienes, aseguró, no confiaba en absoluto. También argumentó que los chicos del equipo de Raquel Bigorra, la 'Barby' y Jorge Losa no sabían jugar, puesto ellos se encargaban de atacar constantemente a Poncho y al propio Sergio, lo que volvía la trama del concurso un tanto aburrida.

"Yo sé que Sergio Mayer es una alacrán. Pero cuando vives junto al alacrán ya sabes. Pero ayer en las nominaciones el resumen de las nominaciones el panel acabamos sonriendo. Ya no nos volvieron a preguntar nada. Pero te das cuenta que nunca les pegaron a los de abajo, siempre nominaban Sergio y Poncho… Así no se juega el juego y claramente es muy obvio, no saben ni nominar sino querían que el team infierno ganará. Nominadas a Nicola, Apio a Wendy varias veces nominadas a todos los abajo y era muy fácil."