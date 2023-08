Resulta y Resalta: A días de la final, Wendy se pelea con Nicola en 'LCDLF': "No lo quiero en mi vida"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los ánimos en La Casa de los Famosos México se encuentran a tope debido a que solo faltan un par de días para que se realice la gran final del reality, cuyos finalistas son Wendy Guevara, Emilio Osorio, Nicola Porcella, Sergio Mayer y Poncho de Nigris. Durante la tarde de este jueves 10 de agosto, los televidentes del proyecto fueron testigos de una fuerte pelea que hubo entre la integrante de 'Las Perdidas' y el originario de Perú.

Aunque a lo largo de estas 10 semanas, Wendy y el exconcursante de Guerreros 2020 demostraron una gran química ante las cámaras, por lo que incluso se rumoró que acabarían siendo pareja, pero esta tarde ha quedado claro que no habrá más 'Wencola'. Resulta que el actor e influencer peruano compartió las razones por las que sintió supuesta atracción por Wendy y ella lo interrumpió para dejarle claro que no le interesaba.

Teniendo a Poncho de Nigris como mediador de la discusión, la originaria de León, Guanajuato mencionó: "Este personaje, la gente podrá decir misa, pero yo estuve con él dos meses, yo soy la que lo conozco, y la gente nomás se enamora de una sonrisa, pero la verdad yo no, yo entré a echar desma...". Y acto seguido, Guevara declaró que ella nunca sintió atracción por Nicola: "Él empezó a tomarse ciertas atribuciones, a agarrarme, a ser confianzudo y yo también jugué".

Wendy y Nicola tuvieron coqueteos

Jamás sentí nada, lo único que me causaba era risa, yo estaba jugando, después de semanas este señor ya se sentía dueño de mí", agregó.

Además, la influencer guanajuatense aseguró que Nicola era una persona con actitud manipuladora: "Me quería dominar con su personalidad pendej... y estúpida, aquí en México somos distintas las chamacas". Por su parte, el peruano mencionaba que no estaba arrepentido del trato que dio a Wendy, aunque ella no lo pagó muy bien: "Lo tomé como un juego, pero creo que sí se aprovecharon de mi nobleza y la gente se comenzó a burlar de mí".

Después, Guevara mencionó que ella seguía admirando a Porcella pero aclaró que no era amor y dio sus razones: "La palabra amor para mí es libertad, tiene celos estúpidos, controlador, manipulador, lo sigo admirando pero no lo quiero en mi vida". Y por si no fuera poco, 'La perdida' tachó al peruano de ser un inmaduro: "Está pensando que si 'Hulk' se va a pelear con 'La Mole'", precisó y resaltó que no le apetece irse a la cama con él.

Por su parte, Nicola respondió: "Esto ya se acabó" y ella agregó: "Pero si nunca empezó nada", resaltando que las veces que se besaron fue parte de un "juego". Finalmente, Wendy resaltó que ella jamás tomó en serio al peruano fue porque Ferka le aseguró que él la estaba usando para ganar seguidores dentro de La Casa de los Famosos México, y él acabó besándola en la boca. Cabe resaltar que el público de Televisa se mostró indignado por las declaraciones que hizo Wendy contra Nicola, tachándola de ser una "grosera".

Fuente: Tribuna y Canal El 5