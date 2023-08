Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de tantos dimes y diretes con su gira, en Sale el Sol acaban de pasar la muy contundente respuesta que dio el famoso actor y muy reconocido cantante, Luis Miguel, con respecto a los señalamientos de tener dobles y que son ellos los que se presentan en sus conciertos, hablando sin tapujos de lo que opina a estos aparentes 'gemelos' que harían su trabajo sobre el escenario.

Como se sabe, el famoso interprete de La Incondicional se encuentra en Argentina con el inicio de su nueva gira, siendo está la primera después de casi cinco años retirado de los escenarios, la cuál ha Sido un completo éxito dado a que en todo país y Estado a los que ha confirmado que se presentará han tenido un rotundo sold out, incluso en México tuvo que abrir dos fechas extras por la inmensa demanda que tuvo, agotándose casi de inmediato.

Pero en medio de este gran éxito, también han llegado los escándalos, dado a que el público ha notado que el físico del cantante ha cambiado radicalmente y consideran que la persona sobre el escenario en realidad es un doble del denominado 'Sol de México', mostrándose molestos con el supuesto hecho de que les estarían viendo la cara y pagarían mucho dinero para verlo, pero que la realidad sería diferente.

Ahora, a través del matutino de Imagen TV, al ver el gran revuelo que ha generado esto, recordaron la ocasión en la que ya se había planteado el tema de que Luis Miguel en realidad mandaría a dobles para que realicen sus shows en su lugar, la cual fue una de sus últimas entrevistas, hace alrededor de cuatro años atrás, recalcando el hecho de que esta no es ni la primera, ni la segunda vez que se dice esto.

En esas declaraciones, el padre de Michelle Salas deja muy en claro que no tiene un doble y que es él quién se subía al escenario, pero que ya no le afectaban lo que decían en redes sociales o los medios, debido a que: "Ya te acostumbras, no es la primera vez, realmente lo ignoro. Al principio sí me afectaba porque decía 'por qué están diciendo algo tan fuerte', pero con el tiempo vas entendiendo que es del mismo medio".

Finalmente, en las mismas declaraciones dejó en claro que todo lo deja como chismes y que ni siquiera se molesta en leer lo que informan o lo que se dice de él pues: "Los medios de comunicación se han convertido en otra cosa de desde hace diez, quince años para acá, creo que están en otro nivel", señalando que lo que sabe es porque: "Me lo comentan los que están conmigo, los que trabajan conmigo. Estoy bastante vivo".

