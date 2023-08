Comparta este artículo

Ciudad de México.- Para nadie es un secreto que, desde que regreso de nueva cuenta a los escenarios, Luis Miguel se ha mantenido en tendencia, tanto por la emoción de verlo de nuevo cantar sus canciones más exitosas como por su aspecto físico, lo que ha llevado a que se crea que no es él quien sube al escenario y que en realidad se trata de por lo menos dos dobles de nacionalidad extranjera los que se hacen pasar por él; sin embargo, nada de eso ha importado ya que el famoso sigue sumando fechas a su tour mundial y dos de ellas serán para despedir el año.

Mediante sus redes sociales, el cantante de 53 años de edad anunció que, para la gira que recientemente anunció para el 2024, se añadieron seis conciertos más, todos en diversas ciudades de Estados Unidos; no obstante, la sorpresa vino después pues confirmó que para el mes de diciembre del presente año habrá dos conciertos más, de manera específica, los días 27 y 31 de diciembre, ideales para cerrar el 2023 cantando temas como La Incondicional, Suave o Entrégate.

El primer evento añadido para la gira de este 2023 que arrancó en Argentina, será en la Arena GNP del puerto de Acapulco, en el estado de Guerrero, ciudad que se sabe, es una de las favoritas de 'LuisMi', tanto que además de haber grabado varias películas a lo largo de su carrera y hasta videos musicales, también es uno de los puntos del planeta donde cuenta con propiedades. Los boletos para este concierto que hay que recordar, será el 27 de diciembre, se venderán a través de Boletia y aun no hay una fecha para la preventa. Serán las mismas plataformas sociales del cantante las que revelen esta información.

Las sorpresas no acaban ahí, ya que 'Micky' comerá las 12 uvas para despedir el 2023 durante el concierto que recientemente añadió a esta gira. La fecha será el 31 de diciembre y el recinto no es nada menos que el foro Mayakoba ubicado en la Rivera Maya, es decir, en el estado de Quintana Roo. Los accesos para este evento serán vendidos a través de la plataforma FunTicket y, al igual que el concierto de Acapulco, todavía no hay una fecha para empezar a adquirirlos. En adelante, todas las redes sociales de Luis Miguel tendrán estos detalles.

El cantante, quien se sabe sigue en Buenos Aires acompañado de su novia, la diseñadora Paloma Cuevas, ha sido criticado no solo por su extrema delgadez, sino porque además del tema de usa dobles, también se ha rumorado que ya no cuenta con la misma voz de antes, por lo que casi al final de sus eventos, pide el apoyo del público no solo para cantante sus canciones, sino también para interpretarlas todas ya que él muestra cuadros de tos graves que obviamente, le impiden deleitar a los fans.

Basta remarcar que el equipo de Luis Miguel y sobre todo el mismo cantante, no se han pronunciado al respecto y posiblemente no lo harán, ya que todos los esfuerzos están concentrados en concluir la gira por Argentina y tras ello, empezar con las más fechas donde se incluye Chile, Estados Unidos y por supuesto México, país que tiene ya más de una veintena de presentaciones y hasta dos muy especiales para poder despedir el año con 'El Sol'. Tras ello, 'Micky' seguía con varios eventos al menos hasta el mes de junio del 2024.

