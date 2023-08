Televisa, en shock: Montserrat Oliver reaparece junto a Yolanda Andrade y se confiesa sobre divorcio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La querida conductora Montserrat Oliver por fin hizo frente al escándalo que hay entorno a ella luego de que se filtrara que estaba atravesando por una crisis matrimonial con Yaya Kosikova, y que incluso podrían estar analizando divorciarse a causa de la relación tan cercana que tiene con su amiga y expareja Yolanda Andrade. Recientemente ambas conductoras aparecieron juntas y dejaron en shock a la audiencia de Televisa con sus revelaciones.

Como se sabe, la originaria de Culiacán, Sinaloa, tuvo un problema de salud que la tuvo al borde de la muerte y Oliver se mostró incondicional en todo este proceso, lo cual le habría ocasionado un problema con su esposa. Y además ante la falta de aparición de Yaya en las redes sociales de Montse, surgieron todo tipo de rumores. Sin embargo, las titulares de Montse&Joe dejaron claro que no hay ninguna separación durante su reciente encuentro con la prensa.

Me da risa que ya suponen que ‘ah, no hemos visto en las fotos de Instagram a Yaya, entonces que Montserrat está todo el tiempo con Yolanda, ya se fue, ya se divorció’, o sea ¡por favor!, si un día eso pasara, que esperemos que no pase, Yolanda no va a ser la causante", expresó la artista de 57 años.

Y con su característico estilo, Andrade bromeó sobre el presunto divorcio y hasta dijo que ella pagaría todo el tema legal: "Pero yo no me encargo de los honorarios, ¿ahora que te divorcies me vas a invitar a la fiesta?... es que ¿sabes qué?... deberían de hacer fiesta…". Después, Monserrat retomó con seriedad el tema y resaltó que por el momento sigue al lado de la fotógrafa, además de que subrayó que Yolanda nunca provocará su divorcio:

Las decisiones se toman uno mismo, no por otras personas, ¿verdad?”.

Posteriormente, Yolanda agregó: "Tiempo al tiempo ¿no?, si eso llegara a pasar, digo, no tiene nada de malo si se divorcia", precisó. Cambiando de tema, la culichi agradeció todas sus fans por todo el apoyo que le han dado tras su repentina y grave crisis de salud, que fue causada por el aneurisma que le diagnosticaron: "De verdad no tengo palabras, gracias a toda la gente que se manifestó por mi salud por todos lados, amigos muy queridos, personas que no tengo el gusto de conocer, pero que me mandan cosas de imágenes y buenos deseos", expresó.

Asimismo, Yolanda contó que no tuvo oportunidad de encontrarse con Paulina Rubio durante su reciente estancia en México Además, ambas conductoras se sumaron a la decena de famosos que están contentos con el regreso de Luis Miguel a los escenarios: "Es un placer verlo y más cómo regresó, flaco y con energía y con todo, entonces no da mucho gusto por él que esté así", dijo Oliver.

Incluso, Montserrat y la exactriz de novelas fueron cuestionadas por el rumor de que un doble es el encargado de brindar los shows de Luis Miguel y esto opinaron: "Te digo que todo inventan”, mencionó Mont mientras que la conductora sinaloense precisó: "Esos ídolos tan grandes siempre va a existir la duda, pero Luis Miguel es lo máximo y él lo sabe", declaró emocionada.

