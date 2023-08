Tiembla Andrea Legarreta: Tras 5 años vetado, Alfredo Adame regresa a Televisa y da fuerte noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de 5 años sin aparecer en ninguna telenovela de Televisa por un supuesto veto, hace algunas horas el controversial actor y conductor Alfredo Adame reapareció en un famoso programa de la empresa, dejando en shock a todo el público. Y es que como se sabe, presuntamente el artista mexicano tendría restringido su acceso al canal luego de hablar pestes de su excompañera Andrea Legarreta.

Décadas atrás, Adame fue uno de los galanes más cotizados de la televisora de San Ángel llegando a protagonizar melodramas como Yo no creo en los hombres, Retrato de familia y Más allá del puente. Lastimosamente, a la fecha solo es conocido por sus escándalos y peleas con otros artistas. Una de las víctimas del histrión de 65 años ha sido Andrea, a quien acusó de serle infiel a su esposo Erik Rubín y la llamó "un cáncer" luego de anunciar su separación.

Asimismo, Alfredo ha dicho que el éxito de Andrea dentro de Las Estrellas se debe a que habría sido amante de un poderoso ejecutivo, situación que ella ha desmentido de forma tajante. Una prueba de que el actor está vetado del canal fue que la semana pasada no estuvo como invitado en la celebración de los 25 años al aire del programa Hoy. Sin embargo, hace algunas horas volvió a Televisa a través de una conocida emisión.

Crédito: Internet

Adame, quien también ha tenido pleitos con Gustavo Adolfo infante, Carlos Trejo y Rey Grupero, fue invitado especial de la reciente transmisión del programa Montse&Joe donde llegó a contar cómo la está pasando tras casi perder la vista por un mal golpe durante una pelea callejera: "El ojo fíjate que me había quedado así como raro y el martes pasado me hicieron una operación para subir el párpado y en un mes vemos cómo va".

Y tras dejar de hablar sobre su salud, el exgalán de Televisa reconoció que se está sometiendo a un tratamiento de rejuvenecimiento que no es invasivo: "Me pusieron los hilos tensores, todo mundo dice que duelen y a mí la verdad no". Alfredo aseguró que se siente perfecto debido a que come sano, sobre todo alimentos ricos en colágeno, y además realiza ejercicio a diario: "Las chicas de maquillaje lo primero que me dijeron es 'qué bien se ve'".

Fuente: Tribuna y YouTube Unicable