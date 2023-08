Tras hundir a Gabriel Soto, madre de Geraldine Bazán revela que no quiere a Lupillo Rivera como yerno

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Doña Rosalba Ortiz, madre de Geraldine Bazán, es considerada como una de las personalidades del espectáculo más polémicas ya que no tiene pelos en la lengua a la hora de dar una opinión. Recientemente, la señora admitió de forma pública que no desea ver a su hija en una relación con Lupillo Rivera, luego de enterarse que el famoso cantante había lanzado varios piropos a su guapísima heredera.

Como se sabe, el llamado 'Toro del Corrido' sigue disfrutando de su soltería, y por esta misma razón no dudó en expresar su gusto por Geraldine, por lo cual de inmediato se especuló un posible enamoramiento entre ambos; sin embargo, quien ahora ha dejado claro que no está contenta con este rumor es Rosalba, quien en el pasado ha sido muy criticada por los crueles comentarios que ha hecho contra su exyerno Gabriel Soto.

A pesar de que Bazán ya negó tener algún vínculo con el hermano de Jenni Rivera, su mamá no se quedó callada y durante su participación en el programa La Mesa Caliente, externó su opinión de manera contundente: "¡Ay, no, no, no! La verdad, yo creo que fue una broma de este muchacho, de este joven muy pícaro, pero no creo que vaya por ahí, ni se conocen". Además, la abogada agradeció a Lupillo por los halagos que lanzó para la actriz de Televisa:

Pero bueno, yo creo que él lanzó unos piropos muy lindos para ella. ¡Qué bueno! Muchas gracias... pero cada quien en su lugar”, dijo Ortiz, de acuerdo a información recogida por Agencia México.

Ante los cuestionamientos sobre si le gustaría que Lupillo fuera su yerno o lo qué necesitaría para ganarse el corazón de su hija, doña Rosalba no tuvo contemplaciones y expresó: "No, no, no... Lupillo tiene su nicho de fans, de mujeres que lo buscan, pero yo creo que Geraldine está en otro canal y ahorita no quiere nada de eso”. De esta manera, la mamá de Bazán dejó muy claro que, a pesar de no estar muy cercana a su famosa hija, siempre continuará velando por sus intereses.

Doña Rosalba siempre ha causado controversia con las declaraciones que hace entorno a la vida sentimental de su hija y es que en el pasado no tuvo tapujos para arremeter en contra de Gabriel Soto, acusado de haberle sido infiel a Bazán. De hecho, hace algunos meses la mamá de Geraldine se burló del rumor de que su exyerno había terminado con Irina Baeva y dijo que ambos estaban pagando karma por haberle hecho daño a su hija.

Fuente: Tribuna