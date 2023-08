¿Divorcio en Televisa? Mayrín Villanueva impacta al dar noticia de Eduardo Santamarina

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Como se sabe, a lo largo de este 2023 el espectáculo mexicano ha sido sacudido por una ola de separaciones, como la de Andrea Legarreta, y ahora fue Mayrín Villanueva quien logró dejar sin palabras al público de Televisa luego de hacer una fuerte revelación sobre su matrimonio con Eduardo Santamarina, con quien se casó hace 14 años y tiene una hija en común, Julia.

Hay que recordar que el historial amoroso de ambos ha sido muy mediático ya que, primero el galán de novelas estuvo casado con Itatí Cantoral, a quien le fue infiel con otra actriz, Susana González. Asimismo, la propia Mayrín ha confesado que en su momento también cometió una infidelidad hacia su exesposo, el también actor Jorge Poza, padre de sus hijos mayores Romina y Sebastián Poza.

Y aunque se ha rumorado que la protagonista de Vecinos y 'Lalo' han estado al borde del divorcio, ahora ella reapareció ante las cámaras del programa Hoy desmintiendo estas especulaciones y asegurando que se siente más feliz que nunca al lado de su esposo. Villanueva fue captada llegando a la presentación del melodrama Nadie como tú, donde Santamarina es el villano estelar y no paró de hablar maravillas de él.

Crédito: Internet

En primer lugar, la intérprete de novelas como Niña amada mía, Mi corazón es tuyo, Una familia con suerte y Si nos dejan comentó lo feliz que se siente de ver a su marido dentro de este exitoso proyecto que está por estrenarse: "Estamos los tres apoyando a Eduardo, muy contentos, es un personaje hermoso, otro villanazo pero le salen preciosos", mencionó ella, mientras que su hijastro José Eduardo también se desvivió en halagos hacia su padre:

Yo muy feliz, muy orgulloso, mi papá de malo es el mejor, de verdad aterra a todos", mencionó el hijo de Itatí.

Acto seguido, Mayrín también resaltó que Santamarina tiene una enorme presencia a cualquier lugar al que llega y no paró de elogiarlo, demostrando lo orgullosa que está de él: "Entra Eduardo y se siente la presencia de Eduardo, no es que sea mi esposo, pero sí se siente". Para finalizar, tanto Julia Santamarina como José Eduardo mencionaron que quieren seguir los pasos de sus padres en la actuación: "Me voy a ir a Londres a un conservatorio muy prestigioso", expresó el joven.

