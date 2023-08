Eduardo Santamarina afirma que rechazaría jugosa suma de dinero a Televisa por este motivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso y reconocido actor de novelas, Eduardo Santamarina, después de más de tres décadas al aire dentro de Televisa, acaba de sorprender al afirmar que rechazará proyecto, sin importar la jugosa suma de dinero, que puedan hacerle como oferta económica, debido a un muy importante motivo, dejando a sus miles de fans completamente sorprendidos con sus declaraciones.

Como se sabe, Eduardo es un hombre que tiene una carrera muy larga de más de 30 años, la cual inicio dentro de la empresa San Ángel, donde ha tenido muchos proyectos exitosos tales como, Yo Amo a Juan Querendon, Ni Contigo Ni Sin Ti, y más recientemente La Desalmada y este 2023 con Nadie Cómo Tú, siendo constante con su carrera, y volviéndose de los mayores referentes de la empresa.

Pero lamentablemente, después de casi cuatro décadas al aire, este podría decirle adiós a la televisora, señalando que rechazaría hasta la más jugosa de sus ofertas, debido a que no está de acuerdo con una cosa, el exponer la vida de sus celebridades en programas como La Casa de los Famosos México, declarando que de ahí en más podría seguir trabajando con los melodramas y series de unitarios.

Eduardo Santamarina. Internet

Sin duda alguna uno de los aciertos más importantes e innegables de la empresa San Ángel, fue el de comprar los derechos del mencionado reality show a Telemundo, compartiéndolos para poder transmitirlo en ViX y por todos sus canales vinculados, tales como el Canal 5, dado a que desde su primera transmisión, el pasado domingo 4 de junio hasta ahora, los niveles de audiencia han batido expectativas, alcanzando hasta los 11 millones de espectadores.

Pero este hecho no es suficiente para Santamarina, dado a que señaló de manera contundente que aunque le ofrezcan Miles de pesos no iba a venderse por unos pesos para estar expuesto de esta manera todo el tiempo, señalando que para él esa clase de formatos no son algo que le interese que le llamen la atención y que por ese motivo no iba a estar en un lugar en el que se sienta incómodo o que deba hacer algo por "unos cuantos pesos".

Finalmente, para dejar en claro su postura en contra de esta clase de programas, señaló que él ni siquiera ha visto ni una sola transmisión de este programa dado a que en realidad no le interesa saber nada con respecto a su formato y por ello no podía dar una opinión sobre lo que está sucediendo de ningún tipo, y que ni siquiera sabía quiénes eran los finalistas de esta primera temporada.

Fuente: Tribuna del Yaqui